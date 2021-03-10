三星将于 3 月 17 日举行 Galaxy 新品发布会，有望发布 A 系列手机

IT之家3月10日消息 三星电子官网今日上线了 Galaxy 新品发布会页面，将于 3 月 17 日 22:00 发布新产品。根据此前曝光的产品来看，此次发布会有望推出 A52、A72 等 A 系列手机新品。

根据此前爆料以及官方消息，Galaxy A52 将有 4G、5G 两个版本。其中两款手机的 4G 版将搭载高通骁龙 720G 处理器，5G 版将搭载骁龙 750G。

三星 A52 预计会配备 6.5 英寸 AMOLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率，最高配备 8GB RAM。手机将搭载 4500mAh 电池，支持 25W 快充。外媒此前确认 Galaxy A52 5G 版本屏幕刷新率为 120Hz。

三星 A72 尺寸会稍大，将搭载 6.7 英寸显示屏，处理器为骁龙 720G。该机预计配备 5000mAh 电池，采用 3200 万像素前置摄像头，以及 6400 万像素后置主摄像头，支持 OIS 光学防抖。这将是三星 A 系列机型首次搭载防抖摄像头。

IT之家此前获悉，外媒确认这两款手机将支持 IP67 级别防水，能够在 1m 以内的水深坚持 30 分钟。两款手机均支持 microSD 扩展卡，配备 3.5mm 耳机口。