联通、电信再辟谣抛弃 NSA 5G 用户：4G 基站都没拆怎么可能拆 5G

IT之家3月10日消息 据北京日报，前段时间由于部分小区将单模 NSA 基站升级到 SA 基站致使部分用户 5G 网络不可用，一度引发舆论爆炸。此后，有媒体报道称 “首批千万 5G 用户被当作小白鼠，运营商已无情抛弃”文章批判两大运营商。

对此，中国联通与中国电信明确回复称消息不实，并没有所谓关闭非独立组网的 5G 网络一事。

中国联通方面称，所谓 “中国联通宣布将关闭 5G NSA 基站”一事其实完全是谣言。“我们注意到，目前网上所谓流出的中国联通相关文件，其实字体和章都是错的”。

中国电信方面则表示，在 5G 网络建设的最初阶段，独立组网与非独立组网模式确实曾混合并行过一段时间，但随着技术的进步和产业链的完善，最终确实都会过度到独立组网模式。

此外，这位电信人士还强调，即便是在独立组网（SA）模式的 5G 网络中也绝不意味着早期 NSA 的 5G 手机就不能用了，况且中国电信根本没有所谓全面关闭 5G NSA 基站一事。

“4G 网络基站都没有拆除和关闭，刚刚建好不久的 5G 基站和网络又怎么会有拆除和关闭的问题呢？”他反问道。

IT之家了解到，我国 5G 建设计划是由前期尽快在 4G 核心网基础上利用 NSA 普及 5G 网络到后期双模并存普惠普利为目标建设的，工信部预计我国将在未来五年内建成系统完备的 5G 网络。这个过程必然不是一蹴而就的，NSA 与 SA 并不冲突，两者不存在真假 5G 一说。

当然，相对于 NSA 制式，SA 模式更符合用户对于 5G 的期望，因此我国三大运营商也将推进建设以 SA 为主体的 5G 网络，例如中国移动今日就公开宣布将 5G 用户真正向 5G SA 网络、促进 5G 端网匹配，并规定新机自 3 月 1 日起默认打开 SA 功能（不再提供开关而非不支持）。

中国移动今日还表示，他们已建成全球最大 SA 商用网络，全国地级市以上的超 39 万的基站全面升级了 SA 能力，337 个城市实现 SA 网络开通，预计 2021 年将实现 SA 终端全面普及。