苹果中国官网上架翻新版 M1 MacBook Pro，比全新机型便宜 1500 元至 2180 元

IT之家3月11日消息 继 M1 MacBook Air 官翻版上架后，苹果中国官网上架了 M1 MacBook Pro 的翻新版，提供几种不同的配置，配备了配备 8 核中央处理器和 8 核图形处理器，比在售的全新机型便宜超千元。同时还可享受一年质保、免费送货、分期付款等，此外，还会提供全新的 USB-C 数据线和充电器。

M1 MacBook Pro 翻新版：8GB+256GB 售价 8499 元，8GB+512GB 售价 9769 元，16GB+512GB 售价 11049 元，16GB+1TB 售价 12319 元。

M1 MacBook Pro 官网价： 8GB+256GB 售价 9999 元；8GB+512GB 售价 11499 元；16GB+512GB 售价 12999 元，16GB+1TB 售价 14499 元。

M1 MacBook Pro 翻新版比官网版少了 1500 元至 2180 元。

据官网介绍，13.3 英寸 MacBook Pro Apple M1 版最初发布于 2020 年 11 月，搭载 13.3 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 (采用 IPS 技术)；初始分辨率 2560 x 1600 (227 ppi)，支持触控栏和触控 ID，搭载 720p FaceTime 高清摄像头。

Apple 认证的翻新产品在销售前经过严格的翻新流程处理，享受 Apple 提供的一年有限保修服务；享受 Apple 提供的 14 日退货政策；可另外购买 AppleCare；产品镌刻及礼品包装服务不适用于翻新产品；限量供应。

包装内容包括翻新 MacBook Pro、61W USB-C 电源适配器、USB-C 充电线 (2 米)。

IT之家了解到，苹果于去年 11 月发布了专为 Mac 打造的 M1 芯片，M1 芯片是苹果首款采用 5 纳米制程打造的个人电脑芯片，封装了 160 亿个晶体管，为苹果所有芯片之最。

苹果表示，相较于目前最新的便携式 Windows PC 芯片，M1 芯片拥有 2 倍的 CPU 运行速度，以及 25% 的能耗节省。

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