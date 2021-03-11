再见创意者更新，微软 Win10 删除 Paint3D 和 3D viewer 预装应用

IT之家3月11日消息 外媒 DrWindows 报道，早在 2017 年，微软就发布了 Windows 10 创意者更新，为操作系统提供了许多以 3D 为核心的应用，用户可以制作 3D 物体，甚至可以驱动 3D 打印机。

那时微软表示：

“我们相信，每个人的内心都是一个创意者，创造力是人类的基本特质。而且，无论你是谁，Windows 10 都是为了赋予我们所有人的创意能力而打造的。为了向你展示创意者更新中即将推出的一些新功能，我们特别为你准备了一集《本周 Windows》。Windows 10 创意者更新中的新创新包括 Windows 10 中的 3D、内置游戏广播、微软 Edge 中新的标签管理功能等，以及增强的安全功能，如新的微软隐私仪表板。”

多年来，微软计划用 Paint3D 取代老牌的 Paint（画图）应用，并通过微软商店为那些真正需要它的人提供 Paint。

然而最终这场改革流产了，最终在 Windows 10 商店中出现的是 Paint3D。

IT之家获悉，今天，微软正式发布了没有 Paint3D 和 3D Viewer 应用的 Windows 10 Build 21332 预览版，当然，也默认隐藏了 3D Objects 文件夹。

微软表示，

“3D Viewer 和 Paint 3D 将不再被预装在最新的 Insider Preview 预览版的干净安装中。这两个应用程序仍将在微软商店中可用，并将在操作系统更新后留在你的设备上。因此，如果你正常升级 PC，你不会看到这些应用在你的应用列表中发生变化。”

最终的主要问题是，并没有简单的方法来做复杂的事情，比如 3D，如果你要做一些复杂的事情，比如 3D 创建，你可能会需要更强大的工具来完成这项工作。