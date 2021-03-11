微软 Win10 21H1 ISO 官方镜像预览版 Build 19043 下载

IT之家3月11日消息 外媒 Windows Latest 报道，如果你一直在等待 Windows 10 21H1 的 ISO 镜像，现在有一些好消息要告诉你。今天，微软公布了 Windows 10 下一个功能更新的 ISO 镜像，不过目前仅限于 Insider 计划预览版，才能开始干净地安装 Windows 10 21H1 版本。

微软已经确认，21H1 版本带有一些质量改进，没有重大新功能，只是 Windows Hello 设置页面有一些变化。

与 2020 年 10 月更新一样，21H1 版本也改变了 Windows 10 的系统版本号的使用方式。微软没有使用年月组合作为版本号，而是使用 “21H1”，基本上是年份（2021）和上半年（H1）。

Windows 10 版本 21H1 的 ISO 镜像在技术上是即将到来的更新的 “预览”，但你可以安全地使用它们，不过，Windows 10 20H2 和 21H1 版本之间没有太大的区别，因此，不必太心急。

IT之家获悉，这是因为该更新是基于 20H2 版本，添加了 20H2 版本的累积更新补丁。ISO 镜像会将 Build 版本号提升一个，并启用 Windows Hello 改进设置。

如何下载 Windows 10 21H1 ISO 镜像

要下载 Windows 10 21H1 ISO 镜像，请按照以下步骤进行。

在这里注册或登录 Windows Insider 项目。

前往微软网站的下载页面。

点击 “选择版本”。

选择 “Windows 10 Insider Preview (Beta Channel)” - Build 19043。

选择语言（确保改进在 “设置”应用 > 语言中给出的语言）。

选择 “64 位下载”。

如果你正确按照上述步骤操作，ISO 镜像文件将在浏览器中开始下载，不过该链接将在 24 小时后失效。