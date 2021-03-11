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微软 Win10 21H1 ISO 官方镜像预览版 Build 19043 下载

2021/3/11 7:50:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月11日消息 外媒 Windows Latest 报道，如果你一直在等待 Windows 10 21H1 的 ISO 镜像，现在有一些好消息要告诉你。今天，微软公布了 Windows 10 下一个功能更新的 ISO 镜像，不过目前仅限于 Insider 计划预览版，才能开始干净地安装 Windows 10 21H1 版本。

微软已经确认，21H1 版本带有一些质量改进，没有重大新功能，只是 Windows Hello 设置页面有一些变化。

与 2020 年 10 月更新一样，21H1 版本也改变了 Windows 10 的系统版本号的使用方式。微软没有使用年月组合作为版本号，而是使用 “21H1”，基本上是年份（2021）和上半年（H1）。

Windows 10 版本 21H1 的 ISO 镜像在技术上是即将到来的更新的 “预览”，但你可以安全地使用它们，不过，Windows 10 20H2 和 21H1 版本之间没有太大的区别，因此，不必太心急。

IT之家获悉，这是因为该更新是基于 20H2 版本，添加了 20H2 版本的累积更新补丁。ISO 镜像会将 Build 版本号提升一个，并启用 Windows Hello 改进设置。

如何下载 Windows 10 21H1 ISO 镜像

  • 要下载 Windows 10 21H1 ISO 镜像，请按照以下步骤进行。

  • 这里注册或登录 Windows Insider 项目。

  • 前往微软网站的下载页面。

  • 点击 “选择版本”。

  • 选择 “Windows 10 Insider Preview (Beta Channel)” - Build 19043。

  • 选择语言（确保改进在 “设置”应用 > 语言中给出的语言）。

  • 选择 “64 位下载”。

如果你正确按照上述步骤操作，ISO 镜像文件将在浏览器中开始下载，不过该链接将在 24 小时后失效。

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关键词：Ｗindows 10微软

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