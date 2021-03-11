微软 Win10 Dev 预览版 21332 发布：《新闻和兴趣》又重新设计，删除 Paint 3D 等三款预装应用

IT之家3月11日消息 今天，微软面向 Dev 预览通道发布了 Windows 10 Insider build 21332 系统更新。这个新构建版本引入了《新闻和兴趣》的另一个重新设计，灵感来自于用户的反馈，不过坏消息是，微软将重新开始逐步推出这个新功能。

如果你的 Insider PC 上有使用这项新功能的权限，那么在安装了今天版本之后，你可能会失去这项功能。Windows Insider 团队仍计划很快为所有 Dev Channel Insiders 提供新的体验，但目前，只有一部分 Insiders 将在任务栏中看到重新设计的《新闻和兴趣》弹窗。

“新闻和兴趣弹窗体验现在将显示两列内容，使你可以轻松地快速浏览天气、头条新闻、金融股市等信息。默认情况下，它将通过悬停或点击打开。根据你的反馈，我们也将在未来的更新中引入一个选项，只通过点击打开，”微软团队今天解释说。

IT之家获悉，Windows 10 版本 21332 还将删除预装的 3D Viewer 和 Paint 3D 应用，不过这些应用仍可在微软商店中使用。由于 “使用率越来越低”，该版本还删除了预装的数学输入面板，尽管该体验也将作为操作系统中的一个可选功能保持可用。

变化和改进