微软 Win10 Dev 预览版 21332 发布：《新闻和兴趣》又重新设计，删除 Paint 3D 等三款预装应用

IT之家3月11日消息 今天，微软面向 Dev 预览通道发布了 Windows 10 Insider build 21332 系统更新。这个新构建版本引入了《新闻和兴趣》的另一个重新设计，灵感来自于用户的反馈，不过坏消息是，微软将重新开始逐步推出这个新功能。
如果你的 Insider PC 上有使用这项新功能的权限，那么在安装了今天版本之后，你可能会失去这项功能。Windows Insider 团队仍计划很快为所有 Dev Channel Insiders 提供新的体验，但目前，只有一部分 Insiders 将在任务栏中看到重新设计的《新闻和兴趣》弹窗。
“新闻和兴趣弹窗体验现在将显示两列内容，使你可以轻松地快速浏览天气、头条新闻、金融股市等信息。默认情况下，它将通过悬停或点击打开。根据你的反馈，我们也将在未来的更新中引入一个选项，只通过点击打开，”微软团队今天解释说。
IT之家获悉，Windows 10 版本 21332 还将删除预装的 3D Viewer 和 Paint 3D 应用，不过这些应用仍可在微软商店中使用。由于 “使用率越来越低”，该版本还删除了预装的数学输入面板，尽管该体验也将作为操作系统中的一个可选功能保持可用。
变化和改进
从剪贴板历史记录中粘贴为纯文本的新选项（WIN + V）现在已经向 Dev 频道所有内部人员推出。
在此版本中，Dev 频道中的所有用户都重新启用主题感知的开屏。
3D Viewer 和 Paint 3D 将不再预装在最新 Insider 预览版的干净安装上。这两个应用程序仍将在商店中可用，并将在操作系统更新后留在你的设备上。因此，如果你像正常升级电脑一样，你应该不会看到这些应用在应用列表中发生变化。
由于使用率越来越低，数学输入面板将被删除。不过，为该应用提供支持的输入控制和数学识别引擎仍作为可选功能保留下来，名为 “Math Recognizer”，可以通过 “设置”>“应用”>“应用和功能 ”并点击 “可选功能”进行安装。因此，虽然该应用本身将不复存在，但它为 OneNote、Excel 和其他地方的数学公式输入所启用的功能将继续工作，开发者可以继续利用输入控件。