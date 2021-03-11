英国抨击 Facebook 加密计划：严重关切，不能助长虐童等行为

北京时间 3 月 11 日消息，英国数字、文化和媒体大臣奥利弗 · 道登 (Oliver Dowden)警告称，他对于 Facebook 打算将端对端加密技术扩大到所有用户通讯中的计划表示 “严重关切”。英国与 Facebook 在即时通讯工具上的争执由来已久，道登的这番表态延续了这一局面。

道登周三在新闻发布会上表示，他和内政大臣普丽蒂 · 帕特尔 (Priti Patel)正就加密技术与 Facebook 展开 “各层级”对话。

据 2019 年一份数据报告显示，Facebook 在当年 4 月至 9 月间删除了 32 亿个虚假帐户，以及上千万则有关虐待儿童和自杀的帖文。“端对端加密不能成为助长虐待儿童等行为的途径，我们已经表达了这些严重关切，”道登称，“我们没有排除采取措施防止这些滥用行为的可能性。”

Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 已经承诺，将加密消息扩大到 WhatsApp 以外的所有应用上，让其成为默认技术，包括 Instagram 和 Messenger。这一计划已经遭到了美国、英国以及澳大利亚司法官员的抵制。

英国政府此前督促 Facebook、Twitter 等社交媒体平台处理其网站上的恐怖主义帖子，要求访问加密信息。不过，道登表示，任何旨在应对这一问题的立法手段都不会纳入即将推出的在线安全法案。在脱欧后，英国目前正在重新调整对待科技公司的方式。在限制科技巨头市场力量的同时，立法者也在推动放宽上市规则来壮大英国创业公司。

另外，道登还表示，英伟达斥资 400 亿美元收购英国芯片设计公司 ARM 的交易仍在审查中。这笔交易已经宣布了 6 个月之久，但是英国官员依旧没有发表意见。英国竞争和市场管理局曾在 1 月份称，将会调查这笔交易。

“我们不表态不代表我们就不会行动或者会采取措施，”道登称，“有许多东西仍需要考量。”