Insta360 影石发布 GO 2 拇指防抖相机：2K 视频拍摄，4m 防水

IT之家3月11日消息 Insta360 影石于 3 月 9 日发布了 GO 2 拇指防抖相机,是此前 GO 一代的升级版。这款产品搭载 1/2.3 英寸传感器,拍摄能力由 1080P 升级至 2K 分辨率 2560x1440 @50fps 拍摄,提供更清晰平滑的影像。这款产品搭载 FlowState 防抖功能,在运动时提供稳定的画面。

官方发布了产品的开箱以及实拍视频:

IT之家获悉,这款产品搭配特殊的充电盒,集成了蓝牙遥控器、三角架功能于一身,便于固定机位拍摄。GO 2 相机还提供多种运动配件可供选择,便于固定在头盔、车辆等设备上。

影石 GO 2 提供普通防抖、FlowState 防抖、HDR 拍摄、定位延时、慢动作等拍摄模式,视频采用 H.264 编码,最大码率 80Mbps。产品拍摄时自带地平线纠正功能,可始终保持画面的平稳。

IT之家了解到,影石 GO 2 拇指防抖相机还提供外置 ND 滤镜可供选择,保证晴朗天气下的拍摄效果。产品内置 32GB 存储空间,续航时间最大 30 分钟,搭配充电盒续航 110-150 分钟。影石 GO 2 本体仅重 26.5g,搭配充电盒、支架、夹子、挂绳的标准套餐售价 1798 元,目前已经在京东开启预售。