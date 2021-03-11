一加 9、9 Pro 现身 Geekbench：配骁龙 888 和 12G RAM

IT之家 3 月 11 日消息 据外媒 91Mobiles 报道，一加 9 和一加 9 Pro 规格已经出现在跑分测试网站 Geekbench 上。

一加公司已经开始预告一加 9 系列的发布，其发布会定在 3 月 23 日印度召开，而中国发布会将在 3 月 24 日下午 14 点在上海东方体育中心召开 。官方也确认了一些机型细节，例如设计和相机规格。该公司已经与哈苏达成了合作协议，后者为即将到来的旗舰系列提供手机影像系统。

现在，一加 9 和一加 9 Pro 的关键规格信息已经在 Geekbench 上被发现。其中代号为 LE2115 的智能手机被认为是一加 9，而代号为 LE2125 的机型应该是一加 9 Pro ，Geekbench 网站揭示了芯片组、 RAM 和软件细节。

IT之家了解到，根据爆料人 Mukul Sharma 和 MySmartPrice 发现的 Geekbench 列表，一加 9 和一加 9 Pro 将配备代号为“lahaina”的芯片组。这就是骁龙 888 处理器，预计它不仅将搭载在 Pro 机型，还会配置在一加 9 上。此外，一加 9 、9 Pro手机将配备 12GB 内存，运行基于安卓 11 系统。

一加已经预告了一加 9 Pro 的设计，揭示了其灰色配色的机身外形和矩形相机模块。这款智能手机将配备四摄像头，一加已经确认将包括一个 5000 万像素的索尼 IMX766 超广角摄像头。另外还有三个摄像头，分别为一个 4800 万像素 IMX789 主摄像头，一个 800 万像素长焦镜头和一个 200 万像素镜头，其中后两个镜头支持激光自动对焦功能。该机还支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS）。而一加 9 Pro 还被认为将配备 120Hz QHD + 显示屏，该机型拥有黑色、绿色和银色三种配色。

Geekbench 机型列表已经确认了这款一加 9 Pro 配备了骁龙 888 芯片组和高达 12GB 的 RAM ，同时可能会配备 256GB 的内部存储空间，手机可能会支持 65W 快充方案。其他诸如 5G、无线快充、立体声扬声器和防水防尘等功能也令人期待。

而一加 9 同样搭载骁龙 888 处理器，并采用一款 6.5 英寸、120Hz 刷新率、FHD + 分辨率的直面单打孔屏，边框较窄，屏占比颇高，由于没有天线带，因此推测可能采用塑料边框。该机后置 3 个摄像头，纵向排列，同样为哈苏调教，镜头右侧印有 “HASSELBLAD（哈苏）”标识，或将采用和一加 9 Pro 相同的两颗主摄和一颗 2MP 摄像头。该机型拥有亮黑色、蓝色和紫色三种配色。