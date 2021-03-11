郭明錤：苹果 iPhone 13/Pro 系列电池会增大，重量略有增加

IT之家 3 月 11 日消息 不出意外，今年 9 月份，苹果将发布新一代的 iPhone 13 系列，和 iPhone 12 系列一样，将发布四款机型：iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

外媒 MacRumors 记者报道，在最近的一份投资报告中，天风国际分析师郭明錤称，四款 iPhone 13 机型都将采用容量更大的电池，因此新机型也将比 iPhone 12 系列更重一些。苹果似乎要通过 iPhone 13 系列产品线来改善 iPhone 的电池续航，采用了一系列设计上的改变，带来更大的电池，以及效率上的提升。包括将 SIM 卡插槽与主板整合、降低前置光学模组厚度等。

IT之家获悉，5.4 英寸 iPhone 12 mini（A2471）电池容量为 2227mAh；6.1 英寸 iPhone 12 （A2431）电池容量为 2775mAh；6.1 英寸 iPhone 12 Pro（A2479）电池容量为 2815mAh；6.7 英寸 iPhone 12 Pro Max（A2466）电池容量为 3687mAh。

最新报告称，iPhone 13 系列主要硬件规格改变为刘海缩小与高通 5G 基带芯片升级至 5nm 制造的 X60M。

iPhone 13 Pro/Max 后置超广角相机由 5P (f/2.4) / 固定焦距 (FF) 升级为 6P (f/1.8) / 自动对焦 (AF)，屏幕采用更省电的 LTPO 技术且支持 120Hz。