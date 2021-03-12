一汽 - 大众首款纯电 SUV ID.4 CROZZ 将于 3 月 20 日上市并交付，19.99 万元起

IT之家3月12日消息 一汽 大众官方透露，新车型大众 ID.4 CROZZ 将于 3 月 20 日正式上市，并进行交付。该车型已于 1 月份开放预售，共推出 5 款车型，补贴后售价区间为 19.99-27.99 万元，提供 400km、500km、550km 三种 NEDC 续航版本供选择。

▲图自一汽大众官网

IT之家了解到，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 拥有与 ID.4 相同的设计风格，纯正欧版设计，整体造型干净、流畅、轻盈、有力。柔和流畅的曲面与锋锐清晰的棱线交相融合。而在智能化设计上，ID.4 CROZZ 采用了智能交互灯语、3D LED 尾灯、光代替镀铬装饰。

此外，该车型采用了封闭式的前格栅设计，格栅造型搭配了贯穿式的 LED 日间行车灯与两侧大灯组相连，形成一体式设计。

一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 基于 E3 电子电气架构，实现整车的智能控制、智能显示和智能交互。在空间方面，ID.4 CROZZ 车身尺寸为 4592/1852/1629mm，轴距为 2765mm，后备箱容积 512L，放倒后排座椅时更可提供超 1800L 空间。

▲图自一汽大众官网

动力及续航方面，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 最大功率为 150kW，最大扭矩为 310N·m，搭载 84.8kwh 大容量电池系统及高效 BMS 能量管理系统。家庭充电方面，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 支持行业领先的智能墙盒带 4G 和蓝牙功能，实现唯一可用、即插即充、远程监控。

公共充电方面，除了通过一汽 - 大众超级 APP 直接兼容了超过 20 万根公共充电桩，实现查找、导航、充电、付款、发票一体化外，还和 CAMS 充电合作，为 ID.4 CROZZ 的用户提供 30 分钟免费预约、自动抬杆、即插即充等专属 VIP 充电服务。