大众高管：氢能源技术在十年内都无法在汽车市场大规模运用

IT之家 3 月 12 日消息 据金融时报报道，大众汽车的首席执行官迪斯（Herbert Diess）最近在接受采访时说，“你不会看到任何氢气在汽车上的应用，甚至 10 年内都不会，因为这背后的物理学原理太不合理了。”

在这一点上，迪斯和他的主要竞争对手意见一致。埃隆 · 马斯克几年前曾说过，氢气汽车是 “难以置信的愚蠢”。氢气作为一种燃料，在过去几年里受到世界各国政府的关注，但不知为何，氢气汽车却未能在任何方面与电动汽车相提并论。

IT之家了解到，这是因为两个方面的原因。首先，氢燃料技术的成本很高，它还无法像电动车那样通过降低电池成本来削减总车成本。近年来随着电池技术快速进步，成本削减，电池价格也越来越低，使得一些电动车的价格相当实惠。其次，在氢气加注站的建设上，世界各国均还没有进行重大投资。为此，汽车制造商需要生产销售更多的氢气汽车。

事实上，氢气加注站的基础设施建设似乎是最大的障碍，不仅仅是在欧洲。在美国，唯一的氢气汽车市场加州也面临这个问题。

“这是一个早期市场，氢能源汽车的租赁或销售价格并不便宜。”去年 12 月时，加州能源业从业人士马龙（Keith Malone）说，“大多数氢气加注站都集中在加州的城市地区。但已经出现了很多进展。真正的挑战是推出更多的氢气加注站。但这些氢能源汽车都很棒，人们喜欢它们。”

这似乎是一个恶性循环：在购买氢能源汽车之前，司机们会考虑是否有足够多的氢气加注站。但为了建造加注站，能源企业需要知道会有多少司机使用氢气车。而目前，至少在欧洲和美国还没有多少氢能源车用户。

或许，大众高管迪斯和特斯拉 CEO 马斯克的观点不过是酸葡萄罢了。毕竟，大众已经在电动车生产上投入了数十亿美元的资金，很难喜欢看到来自不同技术的竞争。特斯拉也已经完全押宝在电动车上，所以替代品很难让马斯克高兴。

不过，中国在押注电动车的同时，也在押注这个技术的替代品。去年，中国政府表示，将在其新能源一揽子政策增加改善氢能汽车生产供应链和推进相关技术的目标，以使氢能汽车在国内更加普及。计划到 2030 年，中国道路上将有 100 万辆氢能汽车。而如果中国有所行动，氢能源汽车或许会有一个不一样的未来。