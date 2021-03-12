网友想寄两个 “万能充”换魅族 18/Pro 充电器，万志强：可以，这个也要环保回收

IT之家 3 月 12 日消息 在 3 月 3 日的魅族 18 系列发布会上，魅族公布了最新的环保计划：魅族 18 系列确认取消随机赠送充电器，但之后推出的机型都将兼容多家协议。

同时魅族还推出了「电源绿色焕新计划」：用户在活动期间购买魅族 18 系列产品，并在激活后 7 天内（激活后超过 7 天，无法参加活动），将 2 个或者 2 个以上的废旧充电器寄到指定地点回收。15 个工作日内通过认证可寄还一个魅族 18 原装充电器（来回邮费自理）。

昨天，有网友表示，拿两个万能充可以换充电器吗？魅族科技营销负责人万志强表示，可以，这个也要环保回收。

80、90后可能对万能充还有印象，当时智能手机还没普及的时候，基本上是家家户户都有一个以上。价格便宜，十几块钱就可以买一个，又方便。主要是针对可更换的电池进行充电。

不过，价格较低的万能充电器因设计简单，缺少保护电路，不能保证充电时电流的稳定，容易烧坏电池、缩短电池使用寿命，甚至有爆炸的危险。

IT之家了解到，「电源绿色焕新计划」活动时间为 3 月 3 日 15:00-3 月 20 日 23:59:59；且一台魅族 18 系列机型只能换一个新充电器；换新的充电器型号为 UP2018，支持 40W 快充，享受三包服务，被回收的充电器无法退回。