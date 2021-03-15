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4399 元起，魅族 18/Pro 今日上午 10 点再开售：骁龙 888 + 2K 120Hz 屏幕

2021/3/15 9:35:20 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月15日消息  魅族 18 系列手机于 3 月 3 日发布，搭载高通骁龙 888 处理器，采用 2K 120Hz 屏，售价 4399 元起。魅族科技宣布魅族 18 系列手机于今日（3 月 15 日）10:00 再次开售。

魅族 18 手机 8GB+128GB 售价 4399 元，8GB+256GB 售价 4699 元，12GB+256GB 售价 4999 元；魅族 18 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5499 元，12GB+256GB 售价 5999 元。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

IT之家了解到，魅族 18 Pro 运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”，搭载 AR 全场景大师影像系统，后置四摄，支持深感对焦，前置 4400 万像素镜头。

其他方面，魅族 18 Pro 采用八曲微弧设计，采用高通超声波屏下指纹，支持 OneMind 5.0，拥有第四代「双」超线性扬声器，升级 mEngine 4.0 触感引擎，采用超大 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，重 189g，厚 8.1mm，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。

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