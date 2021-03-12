Twitter 下个月推出语音聊天功能 Spaces

北京时间 3 月 12 日晚间消息，据报道，Twitter 今日表示，计划于 4 月份面向全球用户推出语音聊天功能 “Spaces”。

Twitter Spaces 是语音聊天室 Clubhouse 的直接竞争对手，后者是目前风靡一时的邀请制音频社交网络，在埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）的支持下声名鹊起。

上个月，Twitter 在 1000 名用户中对 Spaces 进行了测试，最初的测试对象是女性和边缘群体。Twitter 称，Spaces 是扩大其创作者平台的重要一环，将来还会与其他服务整合起来。

Clubhouse 是一家在去年疫情期间异军突起的即时语音聊天社交软件，采用的是 “邀请使用”模式。在一些名人的推动下，包括特斯拉 CEO 马斯克，Clubhouse 的使用率急剧飙升。App Annie 数据显示，从今年 2 月 1 日至 16 日，这款应用的全球下载量从 350 万次增长到了 810 万次。

但在实时语音聊天平台火爆的同时，Clubhouse 和 Twitter Spaces 等应用也引发了人们对它们如何处理仇恨言论和虚假信息的关注。

当前，检测 “有问题”的音频内容的工具，要落后于文本识别工具；而转录和检查录制的语音聊天，对于人和机器来说是一个更加繁琐的过程。另外，缺乏额外的线索，如视频或附带文字评论的视觉信号，也会使这一问题变得更具挑战性。