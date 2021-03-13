美监管机构呼吁改革自动驾驶测试，警告特斯拉拿车主当试验品

北京时间 3 月 13 日消息，美国国家运输安全委员会 (NTSB)呼吁提高自动驾驶测试的要求，提议的调整方案可能最终会迫使特斯拉改变向车主 “推送自动驾驶更新”的方式。

▲特斯拉自动辅助驾驶系统 Autopilot

对于在公路上测试的自动驾驶系统的设计和使用，NTSB 呼吁制定更为严格的联邦要求。NTSB 主席罗伯特 · 萨姆沃特 (Robert Sumwalt)在写给相关机构美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)的信中呼吁对自动驾驶系统的测试进行全面改革，其中 16 次提到了特斯拉。这封信的标注日期为上月，此前没有被报道过。

“特斯拉最近发布了 Level 2 级自动辅助驾驶系统 (Autopilot)的测试版，将其描述为具备了全自动驾驶功能。借助这一系统的发布，特斯拉在公路上对一项高度自动化的自动驾驶汽车技术展开测试，但是需要满足的监督和报告要求有限，”萨姆沃特写道，“NHTSA 对于自动驾驶汽车测试的监督放任不管，会对驾驶者和其他道路使用者造成潜在风险。”

NTSB 和 NHTSA 同属美国交通部，但是职责却不同。

NTSB 负责调查事故以确定破坏性事件的潜在原因，包括特斯拉 Autopilot 系统在 2018 年 3 月加州山景城和 2019 年 3 月佛罗里达州得尔瑞海岸卷入的致命撞车事故。NTSB 还向监管当局和汽车行业提供安全建议。

NHTSA 则负责强制召回存在缺陷或者使用不安全的任何汽车、系统或者零部件。而且，NHTSA 还负责建立标准，要求制造商对汽车安全和设计进行报告，包括燃油经济标准。

联邦机构的整顿可能会损害特斯拉以当前方式测试其全自动驾驶系统的能力。眼下，特斯拉把车主和公路作为全自动驾驶系统的试驾员和试验场。尽管特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)对公众高调宣传其自动驾驶系统，但是也向监管机构承认所谓的全自动驾驶 (FSD)之际上只是先进的辅助驾驶系统。

目前，特斯拉高级软件包的售价为 1 万美元，以 “全自动驾驶”的名义进行营销。特斯拉称，很快将以订阅模式把 FSD 提供给那些想要使用该功能但又不愿意提前付费的车主。