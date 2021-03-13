苹果宣布停产全尺寸 HomePod ，主推 HomePod mini

IT之家 3 月 13 日消息 据 TechCrunch 报道，HomePod 上市 4 年后，苹果已经停产了全尺寸版 HomePod。不过苹果公司表示，将继续生产和销售去年推出的 HomePod mini。全尺寸 HomePod 提供了更出色的音质，但是 mini 版更受欢迎，并且在尺寸更小的情况下依然能够实现全尺寸机型的功能。它的声音表现非常稳定，并且可以使用苹果的语音助手 Siri。全尺寸版的 HomePod 推出的四年间，由于价格昂贵，销量一直不佳。

IT之家了解到，HomePod 是苹果推出的内置 Siri 的智能音箱。苹果公司在 2017 年 6 月 5 日的开发者大会上正式推出了 Siri 智能音箱 HomePod。搭载 6 个麦克风阵列，4 英寸低音炮，底部配有 7 个扬声器阵列，内置 Apple A8 处理器。2018 年 2 月 9 日，HomePod 正式上市。2019 年 1 月 18 日，HomePod 智能音箱在中国正式销售，售价 2799 元人民币。而在美国，这款智能音箱的售价为 349 美元（约合 2272 元人民币）。同期的其他智能音箱售价仅为 HomePod 的零头，例如 Amazon Echo Dot 售价仅有 49.99 美元（约合 326 元人民币）。

苹果公司希望 HomePod 高质量的声音效果能让它在家用音响市场中占据优势，但是 HomePod 的销量一直表现平平，因为市场上有很多更便宜的产品可供选择。

3 月 11 日，许多科技媒体报道，全尺寸的 HomePod 在美国已经脱销，但人们认为这只是暂时的库存短缺。现在来看，这是因为苹果公司不再计划销售 HomePod。