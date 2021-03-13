HBO Max 便宜版订阅将于今年 6 月推出：有广告

IT之家 3 月 13 日消息 外媒 MacRumors 报道，HBO Max 母公司 AT&T 今天公布了推出更实惠的 HBO Max 版本的计划，该版本将包含广告，以降低成本。

完全无广告的 HBO Max 订阅价格为每月 14.99 美元，目前还不清楚广告支持版的价格。

除了包含广告外，广告支持版的 HBO Max 还将不包含华纳兄弟的院线片。今年早些时候，AT&T 表示，2021 年所有华纳兄弟的电影将在 HBO Max 和影院同时亮相。

IT之家获悉，HBO Max 用户将在这些电影在影院首映的同一天获得《黑客帝国 4》、《沙丘》、《在高处》、《自杀小队》等片目。

所有其他的 HBO Max 内容，包括 HBO Max 原创内容，都将被纳入广告支持版。HBO Max 原创电视节目将没有广告，但其他种类的内容将包含广告。

AT&T 预计，到 2025 年底，HBO Max 和 HBO 的用户将达到 1.2 亿至 1.5 亿。到 2021 年底，AT&T 预计在全球拥有 6700 万至 7000 万用户，高于 2020 年底的 6100 万。

AT&T 计划在 6 月份的某个时候推出广告支持版的 HBO Max。