《神奇女侠 1984》《灵魂奇旅》上映，美国视频平台 HBO Max 和 Disney+ 移动应用下载量大涨

据报道，AT&T 旗下视频平台 HBO Max 在华纳兄弟的超级英雄电影《神奇女侠 1984》上映后，创下了移动应用的单日下载量纪录。

根据市场研究公司 Apptopia 的数据，从上周五到周日，估计有 55.4 万用户注册了 HBO Max，其中仅周日一天的下载量就达到创纪录的 24.4 万。虽然移动设备只是用户使用视频服务的入口之一，但数据也提供了另一种衡量流量的方法。Apptopia 表示，HBO Max 的移动用户总数目前接近 1200 万。

与此同时，根据市场研究公司 Sensor Tower 的数据，迪士尼旗下 Disney + 视频服务在圣诞节假期的全球装机量达到约 230 万，比上个周末增长了 28%。

皮克斯动画片《灵魂奇旅》于圣诞节在 Disney + 上映，同时在包括中国在内的多个国际市场获得了约 760 万美元的票房。

好莱坞公司高管和投资者正密切关注周末的情况，因为制片厂决定在影院上映的同一天，通过视频平台发布两部大片，即《神奇女侠》和《灵魂奇旅》。《神奇女侠》周末的影院票房为 1670 万美元。华纳传媒表示，在直接从官方渠道订购 HBO Max 的用户中，有近一半在电影上映当天观看了电影。

Apptopia 和 Sensor Tower 只统计了移动应用的下载量情况。Disney + 在全球范围内有大约 8700 万订阅用户。HBO Max 只在美国提供服务，目前已有 1260 万激活账户。

投资者大部分认为，影院 + 视频平台同步上映的策略是成功的。Cinemark Holdings 股价周一上涨。AMC Entertainment Holdings 股价在上涨后回落。迪士尼股价创下新高。