为上海工厂产能扩张做准备，特斯拉中国加码提升零部件产能

IT之家 3 月 13 日消息 据新京报报道，近日上海特斯拉在上海环保信息平台公示了其一期零部件生产工艺提升项目，特斯拉上海超级工厂对原来的项目内容进行了变更，计划提升动力系统、压铸成型一体化底板、电机等零部件的生产能力。

IT之家了解到，特斯拉称，为满足整车产能提升及后续对于零部件产量的需求，公司拟在一期地块的零部件生产区及研发区域内进行整体调整，目的是为了增加纯电动汽车动力电池包（电池管理系统集成）、电动汽车驱动电机系统、电机控制器等的年产能，以及在现有厂房内新增电驱动总成生产工艺，进行新能源汽车关键零部件的制造、返修及再制造。

环评报告称，零部件生产工艺提升项目将分为 A、B 两阶段建设，未有披露项目的投资金额和建设时间。目前特斯拉上海超级工厂内主要分为三块区域，分别是整车生产区、零部件生产区及试验区。

其中整车生产区、试验区内共有三个项目，包括特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段 A 阶段、新车型先期启动项目和特斯拉超级工厂项目（一期）第二阶段 （覆盖新车型先期启动项目）。零部件生产区内共有两个项目，包括特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段 B 阶段、特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段 - 零部件生产工艺提升项目（覆盖特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段 B 阶段）。

按照特斯拉原来的规划，该零部件生产工艺提升项目将年产纯电动汽车动力电池包（电池管理系统集成）、电动汽车驱动电机系统、电机控制器等 26 万套，建设工期为 14 个月。特斯拉表示，该项目变动调整后，将覆盖此前的零部件生产工艺提升项目，并进行整体验收。

特斯拉上海超级工厂的零部件生产工艺提升项目始于 2020 年 1 月，特斯拉在立项之初曾表示，此举是为了实现对中国政府本地化的承诺，缩短零部件从美国进口导致的时间等问题，公司从全球资源分配考虑，将供应链切换由美国工厂提供改为中国工厂制造。

此外，特斯拉的新车型先期启动项目已在去年 9 月动工，并计划于今年 3 月 31 日竣工及开始调试工作。

根据特斯拉在去年第四季度财报公布的信息显示，公司有计划在今年内将上海超级工厂的产能从目前的 25 万辆提升至 45 万辆，这一产能将仅次于加州工厂。