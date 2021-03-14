供不应求、再降价有望，特斯拉调整零部件生产工艺

3 月 14 日消息，最新的环评报告显示，电动汽车制造商特斯拉公司旗下上海超级工厂的零部件生产工艺提升项目的内容有了新变动，为扩展在中国这个全球最大汽车市场的生产能力做准备。

特斯拉公司发布的一份声明表示，“这次变动旨在满足工厂产能扩张后的需求增长，它将从改进零部件制造工艺开始，”计划提升动力系统、压铸成型一体化底板、电机等零部件的生产能力。

▲ 图示：2020 年 1 月 7 日，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在中国上海举行的 Model 3 汽车交付仪式上发表讲话。特斯拉电动汽车在中国的投产，标志着马斯克向全球电动汽车市场主导地位迈出的重要一步，也预示着中国这个全球最大电动车市场真正竞争时代的开始。

2020 年 1 月，特斯拉宣布启动其上海超级工厂的零部件生产工艺提升项目。特斯拉当时表示，实施这一提升项目旨在实现对中国政府本地化的承诺，缩短从美国进口零部件而产生的时间等问题，该公司从全球资源分配考虑，将对供应链进行切换，让零部件由美国工厂提供改为中国工厂制造。

特斯拉在最新的环评报告中称，为满足整车产能提升及后续对于零部件产量的需求，该公司计划对其上海超级工厂用地一期地块的零部件生产区及研发区域内的设施进行整体调整，并在现有厂房内新增电驱动总成生产工艺，进行新能源汽车关键零部件的制造、返修及再制造。

按照特斯拉原来计划，其零部件生产工艺提升项目，将年产纯电动汽车动力电池包（电池管理系统集成）、电动汽车驱动电机系统、电机控制器等 26 万套，建设工期为 14 个月。但特斯拉表示，该项目在内容变动后，将覆盖此前的零部件生产工艺提升项目，并将进行整体验收。

特斯拉上海工厂零部件生产工艺提升项目的最新变动调整，是这家美国电动汽车制造商在中国扩展业务的最新努力，截止目前为止，中国是该公司的第二大市场。去年，特斯拉公司在中国的电动汽车销量超过了 12 万台。

中国今年的目标是，通过建造更多的电动汽车充电站和电池更换设施来促进电动汽车的销售。行业监管机构预计，到 2025 年，电动汽车将占新车总销量的 20%，而 2020 年这个比例只有 5%。