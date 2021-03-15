松下 CEO：我们将减少对特斯拉依赖，关注其他厂商

3 月 15 日，即将离任的日本松下公司首席执行官津贺一宏表示，该公司计划通过生产其他品牌电动汽车通用的电池，来减少对特斯拉的严重依赖。

图：松下即将离任的首席执行官津贺一宏

在津贺一宏发表上述言论之际，特斯拉已经开始自主研发电池，并将采购合作伙伴扩大到韩国的 LG 化学和中国的宁德时代，以支持其电动汽车销量的增长。他在接受采访时表示：“在某一时刻，我们需要摆脱单纯依赖特斯拉的单腿做法。我们正在进入不同的阶段，需要密切关注特斯拉以外厂商的供货情况。”

在担任松下首席执行官九年后，津贺一宏即将于 4 月 1 日卸任，并转任董事长一职。

松下在 2010 年对特斯拉进行了第一笔投资，但正是在津贺一宏的领导下，松下决定将重点转向汽车业务。当时，松下关闭了等离子显示屏面板和其他亏损的消费业务，与特斯拉共同投资 50 亿美元在内华达州建设巨型电池工厂。

自 2014 年两家公司签署协议以来，松下在双方的电池制造合资企业上花费了逾 20 亿美元。松下预计，在本财年于 3 月份结束时，投资于特斯拉电池业务的举措将首次实现全年盈利，其努力终于得到了回报。

在某些方面，松下不再是特斯拉唯一电池供应商，这证明后者已从一家资金紧张、连年亏损的公司发展成为全球市值最高的汽车制造商，市值高达 6650 亿美元，是松下自身市值的 22 倍以上。

松下目前正在研发更大规格的新电池，因为马斯克透露了在几年内将特斯拉电池成本减半的雄心。但津贺一宏表示，该公司还将需要制造不只用于特斯拉电动汽车的电池。

松下与丰田已经建立起电池合作关系，此前该公司曾向包括大众在内的欧洲汽车制造商供应电池。但松下为特斯拉制造的圆柱型锂离子电池需要复杂的温度管理技能，以防止电池着火，并使电池使用寿命更长。

津贺一宏说：“我们现在需要制造出便于其他汽车制造商使用的电池。但目前很难销售出去，除非有其他公司能够使用我们为特斯拉生产的圆柱形电池。”

对津贺一宏而言，与特斯拉合作是他改变这家日本企业集团内向型企业文化努力的一部分，同时也是他从微软和谷歌高调招聘高管的主要原因之一。

在截至 2013 年 3 月的两年里，松下累计亏损近 150 亿美元。在津贺一宏担任首席执行官的九年里，他的大部分时间都在填补这些亏损，并将公司转向利润率更高的业务。

据两位知情人士称，松下资产负债表已经恢复平衡，该集团目前正在洽谈以数十亿美元收购美国供应链软件提供商 Blue Yonder 的交易。

津贺一宏说：“当我试图转向汽车等高增长领域时，我意识到其他业务无法建立增长战略，亏损不断出现在各处。”

为了打破这种螺旋式下滑，他宣布计划将该集团转变为控股公司结构，由新任首席执行官、现任汽车业务负责人楠见雄规领导。他说，此举将允许快速决策，同时可以更严格执行纪律，以确保每个部门的财务目标都能实现。他建议，那些失败的业务可能会被挂牌出售。

津贺一宏表示：“由于松下是一家规模庞大的公司，人们认为，即使他们目前所在的部门未来前景堪忧，他们也可以通过转移到其他部门留下来。我们必须确保没有这样的后路可退。”