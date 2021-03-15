《阿凡达》IMAX 版票房占比达 30%，重映票房累计 14.8 亿元

IT之家3月15日消息 电影《阿凡达》于 2021 年 3 月 12 日在中国大陆地区重映，提供 IMAX 版本。这部电影重映首日再夺全球影史票房冠军的宝座，全球累计票房破 27.98 亿美元。根据猫眼专业版数据，截至发稿，这部电影排片率占比 26.1%，票房占比则高达 60.6%，重映票房累计 14.8 亿元人民币。

根据美国票房分析师 @Gitesh Pandya 消息，电影上周末的票房约有 30% 来自 IMAX 影厅。截至本周一之前，这部电影已经成为 IMAX 有史以来票房最高的影片，达到了 2.5 亿美元（约合 16.3 亿元人民币）。

IT之家还了解到，在《阿凡达》重映的首周末，全国十家票房最高的影城中有九家为 IMAX 影城。IMAX 公司 CEO Rich Gelfond 表示，“《阿凡达》对于 IMAX 来说改变了一切，这部电影将我们品牌的影响力推向了顶点，并进一步在中国市场上扩大影响力。我们非常感谢《阿凡达》的导演詹姆斯 · 卡梅隆制片人乔恩 · 兰道，本周末 IMAX 版电影的热销，进一步巩固了这部划时代意义的电影在影史上的地位。”此外，Gelfond 还感谢了中国的电影观众。

根据此前消息，《阿凡达》第二部续集定档于 2022 年 12 月，第三部定档于 2024 年 12 月上映。