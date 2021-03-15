大众汽车将在德国裁员 4000 人，大龄员工可选择部分退休或提前退休

北京时间 3 月 15 日上午消息，据报道，汽车制造商大众汽车周日表示，该公司计划在德国工厂裁员 4000 人，年龄较大的员工可选择提前退休或部分退休，此举可能花费数亿欧元。

大众汽车在一份声明中表示，已与工作委员会达成一项计划，1964 年出生的员工可选择部分退休，1956 年至 1960 年出生的员工可选择提前退休。

大众表示，预计将有多达 900 名员工选择提前退休，而选择部分退休的员工将为数不多，但该公司没有给出确切数字。

两名公司消息人士对路透社表示，与大众主要品牌在德国的 6 家工厂实施计划相关的职位将裁减 3000 至 4000 人，这些工厂目前雇用了约 12 万人。

德国商报 (Handelsblatt)此前曾报导了该计划，称大众将裁员多达 5000 人。

大众汽车拒绝就成本置评，具体成本将取决于有多少员工接受这一提议。一位消息人士估计，这笔钱接近 5 亿欧元 (5.98 亿美元)。

这家 83 岁的老汽车制造商正试图成为更像特斯拉的科技公司，大众汽车表示，将把培训预算提高 4000 万欧元，达到 2 亿欧元。

大众还计划延长招聘冻结期至 2021 年底。此前招聘冻结计划只在第一季度实施。外部招聘只能在电动汽车、数字化和电池开发等领域开展。

大众集团 1 月份表示，未来两年内，营业间接成本将削减 5%，采购成本将削减 7%。