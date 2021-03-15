国际区块链专利统计最新结果：蚂蚁、平安、腾讯分列申请数前三名

3 月 15 日消息，日前，国际权威知识产权杂志 IAM 发表文章，对中国企业的区块链专利相关质量指标进行了全盘分析，并强调了中国企业在区块链专利申请中的主导地位。

文章引用国际权威数据库德温特世界专利索引（简称：DWPI）区块链专利 “平均实力指数”。指数显示，蚂蚁集团在授权专利、覆盖率和引用率方面表现突出，总得分最高。IBM、腾讯分列二、三位。百度虽然专利的规模小，但是综合指数较高，排名第四。

据了解，该指数综合了专利授权率、引用率、覆盖广度、剩余期限等指标，更能反映出企业专利的平均质量。

根据德温特数据，截至 2020 年，区块链领域共 9415 个专利家族，分布广泛。其中，排名前十的中国公司合计提交了 3066 个 “专利族”，约占全球总数的近三分之一。蚂蚁集团以 2298 个专利族数维持第一，平安集团在经历去年的数量激增后，成为全球第二大区块链专利申报人，腾讯位列第三位。

值得注意的是，在德温特专利家族数前十排名中，有九家是中国公司。既有蚂蚁、腾讯、百度这样的科技巨头，中国联通和国家电网等大型国有企业，也有如北京瑞策科技、杭州复杂美等新兴科技公司，反映了中国企业在区块链技术研发和专利上的投入热情。

IAM 指出，首先，专利申请很容易提出，特别是如果有补贴和其它激励措施，但是只有一小部分可以被最终授权；其次，列表中大多数中国公司在平均申请广度上的得分约为 1，这是一个专利家族数覆盖多少司法管辖区的指标，专利申请的国家越多，该权利拥有的法律保护范围和国际潜力就越大。