索尼 A7III 微单更新 4.0 固件，添加 FTP 传输新功能

IT之家 3 月 10 日消息 今天，索尼发布了 A7III 微单的 Ver.4.00 固件，添加 FTP 传输的新功能，提高了相机的整体稳定性。

更新日志：

1.添加FTP传输的新功能

-可以在进行拍摄或回放时传输静止影像。

-添加了一些FTP传输功能：

*可以缩小传输目标的范围，例如受保护的影像或未传输的影像，并将这些影像批量传输。

*可以通过按自定义键只传输正在回放的影像。

*可以在拍摄时自动传输所有影像。

*以RAW&JPEG文件格式拍摄的RAW文件和JPEG文件，可以设置同时传输到FTP服务器。

-更新了目标文件夹设定。

*可以注册9个FTP服务器(之前是3个)。

*可以更改FTP服务器上的目标文件夹设定。

>将影像数据直接保存在所选择的文件夹内。

>在文件夹设定中注册存储卡槽。

>注册与相机相同的文件夹设置。

-改善了FTP传输功能的操作性。

*在FTP服务器设置下的项目，可以通过智能手机”Transfer & Tagging add-on”应用程序来进行设定。

2. 提高了相机的整体稳定性。

IT之家了解到，索尼将于今年更新 A7 系列全画幅微单相机至第四代，外媒 camerajabber 曝光了 A7 IV 的详细参数。新机将继承上一代的 5 轴防抖功能，分辨率提升至 3000 万像素，将搭载 Bionz XR 处理器，最高支持 4K 60fps 视频拍摄。