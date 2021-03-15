中国厂商 OLED 面板 2020 年市场占有率突破 13%，增速惊人

IT之家 3 月 15 日消息 据 BusinessKorea 报道，中国厂商 OLED 面板在 2020 年的市场占有率突破 13%，增速震惊韩国 OLED 业界。

根据韩国显示器产业协会 (Korea Display Industry Association)周日 (3 月 14 日)公布的报告，受惠中国政府的补贴政策，2020 年中国面板厂在全球智能手机 AMOLED 面板市场的市占率达 13.2%，首度突破 10% 大关。2016 年，中国面板厂的市占率仅 1.1%，但 2019 年跃升至 9.8%，奋起直追之势迅猛。

数据显示，2017 年至 2020 年间，京东方 ( BOE )的市占率从 0.1% 大幅提升至 8.8% 。2020 年，京东方通过苹果公司的严格测试，顺利打入苹果供应链，自 2020 年下半年起，成为 iPhone 12 6.1 寸 OLED 面板的供应商。

除了京东方之外，华星光电 ( CSOT )、天马 ( Tianma )与和辉光电 ( EDO )等中国面板厂也积极扩大投资，目前中国兴建中或规划中的 OLED 产线已达到 20 条以上。

报导指出，虽然中国面板厂与韩厂的技术实力仍存在较大差距，但中国面板厂商具有无可匹敌的价格优势，在全球市占率节节攀升。

3 年前，中国面板制造商获得政府的生产补贴，大举扩充 LCD 面板产能，并以价格战积极抢占市场，开出比三星低 30% 的报价，成功夺下全球 LCD 市场龙头，但也导致大型 LCD 面板价格急剧下跌。2018 年 8 月，55 寸 4K LCD 面板价格为 192 美元（约 1250 元人民币），但在 2019 年 12 月跌至 100 美元（约 650 元人民币）。

IT之家了解到，虽然京东方等中国面板厂商正在 OLED 领域奋起直追，但是韩国面板大厂依然占据 OLED 市场 80% 以上的市场份额。