部分苹果 iPhone 11 和 iPhone 12 型号铝制机身出现褪色

IT之家3月16日消息 外媒 Svetapple.sk 报道，部分 iPhone 12 机型的铝制底盘已经失色，其中包括一款 PRODUCT(RED)iPhone 12 机型的照片，该机型已经明显渗色。

图片显示，iPhone 12 靠近电源键的一侧已经褪变成橙色，而且红色的颜色已经被磨掉，有一个明显的分界线。

Svetapple.sk 表示，这台 iPhone 12 手机一直是在透明的外壳中使用的，所以手的摩擦并不是一个因素，不过目前还不清楚外壳本身是否会造成这个问题。

IT之家获悉，苹果 iPhone 11 和 iPhone SE 2 用户也有类似的褪色报告。外媒 MacRumors 称，有网友 t101 分享了一款 iPhone 11 边缘褪色的照片。这台 iPhone 机型还曾装在一个透明的保护壳里。虽然很多报道都集中在红色 iPhone 机型上，但在不同颜色的 iPhone 11 机型上，褪色的情况却较少出现。

一些网友猜测，颜色褪色是由于透明外壳引发的紫外线照射，但如果是紫外线照射问题，问题可能会更加普遍。还有人猜测，这个问题可能是由保护壳表层的化学反应引起的，但没有明确的解释。

关于颜色褪色的报道数量有限，但这一问题似乎已经持续了多年，因为也存在关于 iPhone XR 的投诉。

苹果很可能认为颜色褪色是外观问题，所以不知道是否会更换出现掉色问题的设备。