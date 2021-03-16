加拿大电信业整合：Rogers 宣布 160 亿美元并购计划

北京时间 3 月 16 日消息，据报道，在网络视频淘汰付费电视和 5G 通信兴起的大背景下，全球电信行业、付费电视行业掀起了一股整合浪潮。3 月 15 日，加拿大 Rogers 通信公司宣布，将斥资大约 200 亿加元（160 亿美元）收购该国 “Shaw 通信公司”，这次并购将造就加拿大第二大的移动通信和有线电视网络运营商，不过并购将面临监管反垄断审核。

需要指出的是，有线电视网络运营商在欧美属于综合电信企业，同样提供通信等服务。目前在加拿大电信市场，Shaw 公司排名第四。此次并购之后，Rogers 排名将超过 Telus 公司，仅次于排名第一的 BEC 公司。

Rogers 公司的电信业务主要集中在安大略省大城市，此次收购将带来互补。据悉，Shaw 公司电信业务主要集中在加拿大西部人口偏僻地区。此次并购也有助于 Rogers 公司在全国推进 5G 网络建设。

这一消息传出后，Shaw 公司股价大幅飙涨了 42%，收于 34 加元，不过这一价格仍然低于 Rogers 公司美股 40.5 加元的收购报价，表明了市场对于这次收购的某些疑虑。

另外，如果加上被收购公司的债务，此次收购交易的总价值实际上是 260 亿加元。周一，收购消息导致 Rogers 公司股价大幅上涨了 7%，收于 64 加元。

Rogers 公司首席执行官纳塔乐（Joseph Natale）在周一的电话会议上表示，目前预测监管部门的审核结果还为时过早，不过公司相信这次交易会获得批准。

根据金融机构数据，这次交易如果成功完成，则将成为加拿大北电网络剥离之后最重大的电信资产交易。2000 年，BCE 公司剥离了北电网络，交易价值高达 887 亿加元。

一些投资人和分析师对于这一交易是否能获得监管批准表示怀疑。

加拿大一名投资经理 Stephen Duench 表示，Shaw 公司一直是加拿大排名第四的电信运营商，如果一次交易消除了第四大运营商，这显然面临监管审查风险。

后续，这一次收购交易将会提交给 “加拿大市场竞争局”、“加拿大广播电视和电信委员会”，以及 “加拿大创新、科学和经济发展部”审核。

“加拿大创新、科学和经济发展部”部长钱伯尼（Philippe Champagne）表示，对这次收购交易的审核将主要关注科技创新、消费者价格可负担性和市场竞争。

据报道，在上一次联邦大选期间，加拿大电信行业引发了国内舆论的关注，一些选民抱怨电信账单过高，几乎面临着全世界最高的电信账单。

去年三月份，加拿大政府下令排名前三的电信运营商，必须在两年之内将中端移动通信服务的资费下调四分之一，否则将面临政府监管部门的措施。据悉，这三家运营商一共垄断了 89.2% 的市场份额。

Rogers 公司表示，未来将继续执行民众可负担的电信资费，另外收购结束三年之内，并不会上调相关的移动通信资费。

该公司还表示，在完成 Shaw 公司收购之后，未来五年内，计划投资 25 亿加元加速加拿大西部 5G 网络的建设。

该公司首席财务官 Tony Staffieri 也透露，该公司并不准备转让所持有的有线电视网络公司 Cogeco 的 34% 股权，也不会转让其他资产。

如果收购交易获得批准，合并后新公司年度总收入达到 190 亿加元。作为对比，电信巨头 BCE 去年总营收 229 亿加元，Telus 公司获得营收 150 亿加元。

在此之前，美国电信市场也发生了重大整合。排名第三的 T-Mobile 从日本软银集团手中收购了 Sprint，从而造就了可以和 AT&T 以及 Verizon 公司抗衡的美国第三大电信巨头，美国电信市场进入 “三国演义”格局。