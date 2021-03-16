Caviar 推出黄金定制版苹果 iPhone 12 Pro ：重达 1 公斤，售价近 16 万美元

IT之家 3 月 16 日消息 据 GSMArena 报道，俄罗斯奢侈品定制公司 Caviar 发布黄金定制版的 iPhone 12 Pro 和三星 Galaxy S21 Ultra。这两部机型都重达 1 公斤，同时 iPhone 12 Pro 版售价 15.9 万美元（折合人民币约 102 万），Galaxy S21 Ultra 版售价 16.9 万美元 (折合人民币约 110 万）。

除了有着惊人售价，这次推出的两款手机在造型方面也是与众不同。从图片来看，两款手机的背面呈金条状，并刻有 “999.9”和 “1000g”的字样，分别表示含金量和重量，也就是说，每款手机的黄金重量就有两斤。至于手机正面，就没有什么特殊的地方了。Caviar 出品的 iPhone 和 Galaxy 黄金定制版将只生产 7 件。

IT之家了解到，Caviar 通常使用 18 克拉黄金。它不像 24 克拉那么纯和昂贵，但纯金是一种非常柔软的金属，不适合日常使用。所以，如果有用户真的买了一部黄金手机，最好还是放弃常见的的硅胶手机套，换成保险箱更好一些。

因内部结构设计原因，Caviar 将手机镜头模组部分移除，使该机更显完整性。同时 Caviar 还为这两部黄金手机配备了带有密码锁的保护套，并提供全球配送服务，满足世界各地 “土豪”的需求。

这并不是 Caviar 第一次推出这种黄金限量版产品，在此之前这家珠宝商还打造了一款由 18K 黄金包裹的奢侈版苹果 AirPods Pro，售价高达 67000 美元（约合 43 万元人民币）。此外，Caviar 还推出过三款限量版 PS5，其分别采用黄金、碳纤维和鳄鱼皮打造，最贵一款售价高达 499000 美元（约合 320 万元人民币）。