《刺客信条：英灵殿》发布 1.2.0 版更新：众多技能改善，调整游戏平衡

IT之家3月16日消息 根据育碧官方消息，《刺客信条：英灵殿》将于今日发布 1.2.0 大版本更新，同时向 PC、游戏主机等平台推出。本次更新将于北京时间 3 月 16 日 20:00 推送，游戏活动 Ostara 节也将在 3 月 18 日至 4 月 8 日举办。

以下为部分更新日志：

界面改变

我们在游戏中添加了名为 Transmog 的界面，玩家可以在铁匠那里以 50 银元更换武器装备。更改后的项目在库存中会标记星号。

新技能

Fearless Leaper：当技能激活时，跳跃攻击的影响范围会更大，在任何高度下均可以激活。

Raven’s Loot：乌鸦可以从被远程攻击杀死的目标那里收集战利品

Loot Food：Eivor 现在可以有更高的机会从尸体上掠夺食物

近距离相机选项

本次更新为游戏新增了一个相机模式。一旦启用，在战斗中游戏视野会缩小，更加具有真实感和代入感。该功能可以自行在菜单中开启或关闭。

IT之家了解到，《刺客信条：英灵殿》1.2.0 更新的大小如下：

Xbox Series X|S: ~17.97 GB

Xbox One: ~12.81 GB

PlayStation 5: ~12.28 GB

PlayStation 4: ~12.6 GB

PC: ~15.85 GB

除此之外，这次更新还提高了游戏性能以及在不同平台上的稳定性。详细更新日志可以参考育碧英文网站：点击打开