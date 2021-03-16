开源团队：将 Linux 移植到苹果 M1 Mac 太复杂，后者工作方式更像是 iPhone

IT之家 3 月 16 日消息 外媒报道，众筹的 Asahi Linux 项目目前公布了第一份 M1 Mac 移植进展报告，详细介绍了其将 Linux 移植到苹果 Silicon 平台与 M1 Mac 上的努力。苹果新的 Silicon 处理器架构正在造成一些困难 ...

博文中表示，内核黑客、Asahi Linux 联合创始人 Hector Martin 描述了该项目在了解这款苹果新芯片工作原理方面所面临的挑战。

该项目的报告让人们看到了苹果独特的启动过程，以及让另一个操作系统在 M1 Mac mini 上运行所面临的挑战，M1 Mac mini 是 Martin 试图让 Linux 运行的第一款苹果 Silicon 产品。

IT之家获悉，博客中称，Apple Silicon Mac 的启动方式与 PC 完全不同。它们的工作方式更类似于嵌入式平台（比如安卓手机，当然也可以说是 iOS 设备），但也加入了不少定制的机制。然而，苹果采取了一些措施，让人感觉这个启动过程更接近英特尔 Mac 的启动过程，所以一直以来，人们对事情的实际工作方式有很多困惑。

该项目于今年 1 月份开始。目前，Martin 已经能够编写一个名为 m1n1 的自定义引导加载器，其目的是尽可能多地照顾到 “苹果主义”。

m1n1 似乎是让 M1 上运行更多 Linux 的第一部分，但要做到这一点，还要将他的工作上传到主线 Linux 内核中。

“未来，我们将不断为 m1n1 添加功能，使其成为一个更强大的研究工具。一个特别令人兴奋的目标是将它变成一个非常轻量便携的虚拟机管理程序，可以启动 macOS，并可阻止其对 M1 硬件的访问。这将使我们能够研究苹果的驱动程序是如何工作的，而不必拆解它们。”

Asahi Linux 项目并不是将 Linux 带到苹果 M1 上的唯一努力。得益于 Ubuntu 的新 Corellium 移植，你已经可以在 M1 Mac mini 上运行 Linux。

然而，目前的端口仍然有一些限制，因为当启动到 Linux 时，你可能需要 USB-C 网络适配器来连接互联网。