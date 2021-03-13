部分欧洲开发者退回 A12Z 版 DTK Mac mini 被拒收，苹果回应：请联系 DHL

IT之家3月13日消息 外媒 9to5 Mac 报道，根据网上一些开发者的说法，距离开发者退回 DTK Mac mini 并获得 500 美元代金券只剩下不到一个月的时间，事情似乎有些混乱。美国以外的开发者报告称，他们在试图退回搭载 A12Z 的 Mac mini 时遇到了一些问题。

世界各地的开发者表示，包裹公司拒绝收取一些 DTK，有时还要求他们从错误的地址退回。在某些情况下，DTK 没有运输标签，如果苹果询问开发者，开发者也无法证明 Mac mini 是否被退回。

DHL 不给 DTK 退货贴标签的另一个问题是，苹果可能无法向开发者退款，如果不确认退货，苹果公司甚至可能禁止开发者参加苹果的开发者计划。

IT之家获悉，现在事情有了回应，这个问题似乎是国际快递 DHL 方面的问题，而不是苹果的问题。另外，开发者不会因为 DHL 运输造成的任何问题而受到惩罚。

另外，苹果公司也公布了一条热线。除了之前在苹果开发者论坛上介绍了关于退回 DTK 的细节外，苹果现在还专门为欧洲开发者添加了更多信息。

“如果你位于欧洲，有一个更新的地址，并且遇到了退还 DTK 的问题，请直接致电 DHL EKAS，电话是 + 353 61 365580，”苹果说。“让他们知道你是就 Mac mini 退回问题打来的电话，并提供你的网络订单号，前缀为‘DTK'。”

更新地址似乎是导致问题的主要问题之一。收到 DTK 设备后搬家的开发者发现，DHL 不接受他们的新地址。

现在苹果 Silicon M1 Mac 已经公开发售，苹果要求开发者返还 DTK，并为返还者提供 500 美元的优惠券。