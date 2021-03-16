外媒投票调查：22% 的美国用户表示会买 OPPO Find X3 Pro

IT之家 3 月 16 日消息 OPPO 于 3 月 11 日推出了 OPPO Find X3 系列机型，Find X3 售价 4499 元起，Find X3 Pro 售价 5999 元起，3 月 19 日 10:00 正式开售。近日，外媒 AndroidPolice 以 “如果 OPPO Find X3 Pro 来到美国，你会不会买”为主题发起投票调查。

AndroidPolice 编辑 Ryne Hager 称，OPPO Find X3 Pro 有一个独特的 “显微镜”功能，能够拍摄近乎微观的照片，且该机有其他许多亮点，这样一款机型在美国是否会受到青睐。

截止本文发布，一共有 1334 人参与了投票，22% 的美国用户投了会买，31% 的人表示不会买，18% 的人认为可能会买，6% 的人表示还没想过。

“让我感到沮丧的是，当我们在 Android Police 上评测经济型和中端智能手机时，我们通常会着眼于美国市场，而像印度和中国的许多机型并没有进入美国市场。很多读者指出，诺基亚和摩托罗拉等公司的手机无法与 Redmi 和 Realme 机型竞争，这是完全正确的。不过遗憾的是，如果不进口，用户就无法在美国本土买到它们”，Ryne Hager 说道。

Ryne Hager 表示，早在上个十年中期，用户就希望有更多的中国手机品牌来到美国，而一加就是颠覆美国市场并取得成功的证明。此外，乐视、小米等品牌都尝试过进入美国市场，不过，由于政治原因大多数中国手机厂商进入美国市场的计划可能会被暂停。

Ryne Hager 还表示，OPPO Find X3 系列的推出，让自己对缺乏选择的美国市场更加沮丧。在美国不仅中端机缺乏选择，而且错过了这些有趣的新旗舰机的功能。虽然中国手机的安卓系统很平庸，但它们确实也比以前好很多。

IT之家了解到，OPPO Find X3 搭载高通骁龙 870 芯片，X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

屏幕方面，该机采用 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，采用 QHD + 分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz 智能动态帧率，获得 DisplayMate A + 评级，并保持有 12 项纪录。

影像方面，Find X3 系列配备旗舰四摄，使用 5000 万像素 1/1.56 寸双主摄（两个索尼联合开发传感器 IMX766）、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头。