海信发售 U7G Pro 系列 ULED XDR 电视：1600nit 亮度，144Hz 可变刷新率

IT之家3月16日消息 海信首款 XDR 标准电视——U7G Pro 影像大师系列于 3 月 15 日正式发售。该系列产品提供 55-85 英寸可选，全部为4K分辨率，京东售价 7499 元起。

该系列电视采用 ULED 背光技术，将亮度、对比度、色彩整体进一步提升，提供超越传统 HDR 电视的显示效果。官方表示，该系列电视可以实现 1600nit 的峰值亮度，分区背光控制可实现 100 万 : 1 的对比度。

色彩方面，海信 U7G Pro 系列电视可覆盖 97%DCI-P3 色域，色彩逐台调校，△E≤1.2。电视具备 8×8 像素级亮度色温均衡算法，解决了亮度、色彩显示不均衡的问题。

海信表示，XDR 电视采用了光学仿真成像系统与设计，敛光性是普通电视的 4 倍，提高了清晰度，动态范围更加。

该系列电视还搭载信芯 U + 处理芯片，具有图像感知 AI 全局动态超解像、AI 降噪等功能，提供 144Hz 可变刷新率。为了保证实时游戏性能，电视搭载 HDMI 2.1 接口，具有 15ms 以下的超低输入延迟，对 PS5、Xbox 等游戏主机进行适配。

IT之家了解到，海信 U7G Pro 系列电视还有这德国莱茵低蓝光认证，可视角度 178°，还配备了 WAVES 音箱以及 Hi-Sound 音频处理芯片，同时配备 1080P 可拆卸摄像头。

海信 U7G Pro 系列电视 55 英寸款售价 7499 元；65 英寸款售价 10999 元；85 英寸款售价 21999 元。

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