特斯拉崛起引发电动车企扎堆 SPAC，另一场 “互联网泡沫”悄然兴起

北京时间 3 月 16 日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉的崛起，电动汽车新创公司纷纷通过 SPAC 反向收购的方式借壳上市。尽管汽车行业距离完全电动化还需数年甚至几十年的时间，但电动汽车以及自动驾驶汽车类股一路飙升，另一场类似于当初互联网泡沫的股市危机正在悄然成形，SPAC 投资者更倾向于投机，以期发掘 “下一个特斯拉”。

挤泡沫？特斯拉市值短短一个月蒸发 2770 亿美元

特斯拉股价在 2020 年飙涨 743%，尤其是在纳入标普 500 指数这一利好消息的推动下，特斯拉股价一路高涨不下。然而，自今年 1 月 26 日达到峰值以来，该股一度呈断崖式下跌，仅 3 月 8 日当天跌幅就达到 5.84%，并在短短一个月内累计下跌 34%，市值缩水约 2770 亿美元。该股目前已止跌回弹，截至周一，特斯拉的市值已基本恢复至去年年底的水平。蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车等中国竞争对手的股价虽然仍低于去年同期，但也已从低点反弹。

电动汽车炒作的两个警示案例

Nikola 和即将上市的 Lucid 股价暴跌凸显出这些初创企业普遍存在的问题，同时也提醒投资者需要谨慎以待。

Nikola 是最早通过 SPAC 反向收购方式的电动汽车制造商之一。该公司一经上市即吸引了大批投资者，把股价推得很高，但空头兴登堡研究公司 (Hindenburg Research)戳破了这个泡沫。去年 9 月，兴登堡发表了一份详细得报告，称 Nikola 是一个 “错综复杂的骗局”，并指出该公司所谓的氢燃料电池卡车自由驰骋的视频也是伪造的，实际上这辆卡车从山上缓慢滑行下来，并不是依靠自己的动力运行。消息曝光后，该公司股价一度暴跌，目前位于 15.85 美元附近，而在去年 7 月该股曾攀至 66 美元的最高水平。

与 Nikola 不同，Lucid 被视为特斯拉公认的潜在竞争对手。该公司由特斯拉 Model S 首席工程师彼得 · 罗林森 (Peter Rawlinson)创立，计划在今年推出一款豪华电动轿车，此外还有一款电动 SUV 也在开发之中。今年 1 月有消息称，Lucid 即将通过反向收购的方式借壳上市。此后，随着投机者的涌入，其 SPAC 股价飙升至不合理的水平。到今年 2 月底合并计划正式宣布时，由于估值远低于投资者的预期，导致该股暴跌。

EV 企业扎堆 SPAC 正酝酿另一场 “互联网泡沫”

就像曾经的郁金香热潮和互联网泡沫一样，如今的电动汽车炒作也值得深思。在当初的郁金香热潮和互联网泡沫期间，新的和相对不知名的产品被引入，价格达到了惊人的水平，但基于潜在需求的炒作具有不可持续性。许多公司最终都倒闭了，但仍有一些公司幸存下来并发展壮大，比如亚马逊，后者的市值目前已飙升至令人难以置信的 1.6 万亿美元。随着全球汽车行业正经历类似的巨变，投资者正指望出现类似的机会，寻找电动汽车和自动驾驶汽车领域的 “亚马逊”或者说 “特斯拉”。

EV 新创企业也希望抓住这样的机会。来自 Dealogic 的数据显示，仅 2021 年 1 月份就有 90 家 SPAC 申请上市。虽然只有少数几家公司表示计划专注于电动汽车或电池，但大部分公司并未确定收购的目标行业或市场，而是盯准可持续行业，譬如广泛的能源转型或能够实现关键减排目标的行业。

然而，问题的关键在于电动汽车目前仅占全球汽车市场份额的 2% 左右。业内对未来预期也存在很大的分歧，有机构表示，到 2030 年，全球 EV 销量将占到总销量的 10% 至 20%，而最乐观的预测则高达三分之二。于是，在特斯拉去年股价大涨的带动下，市场再次疯狂押注于未经验证或处于早期阶段的技术。

根据 IPO 追踪机构 Renaissance Capital 最新研究结果，2020 年共有 15 家 EV 公司通过反向收购借壳上市，但这些公司中的大部分都没有成熟的商业模式，营收很低甚至完没有实现营收，也看不到利润。像 Nikola、Lucid 或费斯克等公司虽然没有生产出一辆电动汽车，也没有获得任何营收，但它们的市值已经飙升，并且还承诺在短时间内获得巨额营收。这些股票的交易不是基于利润或营收，而是纯粹的投机，投资者寻找下一个 “特斯拉”的心理也在一定程度上助长了这场泡沫。（作者 / 良弼）