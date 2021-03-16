SEC 与 Ripple 案导致瑞波币大跌 76% 损失 150 亿美元，6000 多名持有人决定插手

3 月 16 日消息，据国外媒体报道，在美国证券交易委员会对瑞波提起的诉讼中，XRP 证券持有人试图以第三方被告身份介入。

据悉，自身也是 XRP 投资者的约翰 · 迪顿（John E. Deaton）律师代表与他联系的 6000 多名 XRP 投资者致信法官 Analisa Torres。他认为，在这场诉讼案中，瑞波币持有人本身的利益没有得到充分的代表和维护。如果该项动议获得批准，那么这些与 Ripple Labs 关联的加密货币所有者将作为第三方被告，参与 Ripple 与 SEC 的诉讼案。

根据 Deaton 个人网站 CryptoLaw 上的信息，随着 SEC 对 Ripple 提起的诉讼，XRP 持有者遭受了 150 亿美元的损失。在诉讼开始后的两周内，XRP 价格下跌了 76% ，从 0.76 美元下降到 0.18 美元。

今年 1 月，Deaton 代表所有 XRP 持有人提交了一份请愿书，要求 SEC 将 Ripple 高管的 XRP 销售和 XRP 个人持有人在二级交易市场上的购买行为区分开来。文件还要求，从可能达成和解中收到的资金，都应转入一个集体信托基金，给予 XRP 持有人，因为证交会的行动对他们造成了损失。美国证交会驳回了这一要求。

周四，Ripple 的高管 Garlinghouse 和 Larsen 驳斥了 SEC 关于调查其个人财务细节的要求。他们呼吁颁布保护令，阻止对他们个人账户的调查，辩称，他们的个人财务和公司财务并没有混在一起。