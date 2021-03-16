AMD 发布锐龙 PRO 5000 系列移动处理器：性能与安全兼备，为专业人士打造

IT之家3月16日消息 在推出了锐龙 5000 系列移动处理器之后，今天 AMD 又面向专业人士推出了锐龙 PRO 5000 系列，具备领先性能的同时还兼备 PRO 级的安全性和可管理性。

AMD 锐龙 PRO 5000 系列采用了全新的 Zen3 核心架构，7nm 工艺打造，核心数量最高可达 8 核心，可为企业日常的应用去提供非常好的性能保障。本次发布的三款 AMD 锐龙 PRO 5000 系列处理器参数如下：

AMD 锐龙 7 PRO 5850U：8 核 16 线程，1.9-4.4GHz，15W TDP

AMD 锐龙 5 PRO 5650U：6 核 12 线程，2.3-4.2GHz，15W TDP

AMD 锐龙 3 PRO 5450U：4 核 8 线程，2.6-4.0GHz，15W TDP

就参数而言，AMD 锐龙 PRO 5000 系列与今年 CES 上发布锐龙 5000 U 系列处于相同的性能水平。

性能

CPU 性能可以在各大跑分软件上量化，AMD 锐龙 7 PRO 5850U 的多核跑分在 Cinebench R20 中领先英特尔 i7-1185G7 高达 65%，在 Geekbench v5 中领先高达 48%。除此之外，AMD 锐龙 7 PRO 5850U 的生产力基准测试同样领先，在 Word、PowerPoint 和应用启动速度方面都有优势。

AMD 还进行了一个非常典型的疫情期间的使用情景模拟，49 人开线上 Zoom 会议，电脑上同时处理 Word 或者 PPT 或者 Edge 浏览器。在此模拟中，AMD 锐龙 7 PRO 5850U 相比 i7-1185G7 会有 10% 的领先幅度。

拥有领先性能的同时，AMD 锐龙 7 PRO 5850U 还拥有毫不妥协的续航。根据 MobileMark 基准测试，AMD 锐龙 7 PRO 5000 平台笔记本可实现 17.5 小时的续航。

安全性、可管理性和稳定性

不同于锐龙 5000U 系列处理器，面向企业的锐龙 PRO 5000 系列还提供额外的安全性、可管理性和稳定性。

就安全性而言，锐龙 PRO 5000 系列推出了一些新的安全方面的功能，比如说 AMD Shadow Stack 影子堆栈，它能够从芯片层去做好硬件的安防支持，去减少恶意软件带来的系统攻击造成的影响。另外，AMD 和微软和其他 OEM 厂商进行了深度整合支持 Secured Core PC。最后，AMD 也推出了联邦认证的新信息加密认证标准 FIPS。

锐龙 PRO 5000 系列拥有 AMD PRO 可管理性这一特性，给IT经理人和IT人事提供一系列工具和能力，让他们能够在现有基础架构中无缝把新平台接入。AMD PRO 可管理性支持基于 DASH 的解决方案，也支持通过云端管理的现代化解决方案。

AMD PRO 商业稳定性可以给客户提供针对他们未来硬件规划稳定性的保障。AMD 可以为客户提供非常长时间的稳定保障，从第一天购置部署之后就可以保障在整个工作队伍中有一个长效稳定可靠的系统。

AMD 锐龙 PRO 5000 平台笔记本

IT之家了解到，AMD 将与联想、惠普等合作厂商推出一系列搭载锐龙 PRO 5000 处理器的笔记本。惠普方面的产品包括 ELITEBOOK 845 G8、PROBOOK AERO 635 G2 以及 PRO BOOK 435；联想方面的产品包括 ThinkPad T14s、ThinkBook 16P 以及 Thinkbook 14s，都将于第二季度开始陆续上市。