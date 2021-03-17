谷歌正式发布二代 Nest Hub 智能屏：支持睡眠追踪，无需摄像头

据报道，谷歌旗下智能家居部门 Nest 正向健康技术领域扩张，推出了一项追踪睡眠模式的功能。在提供潜在新收入来源的同时，该功能也可能引发人们对隐私的担忧。

今日（3 月 16 日），谷歌发布了 Nest Hub 智能显示屏的二代产品，增加了 “睡眠感知”（Sleep Sensing ）功能，可以监控睡在智能屏幕旁边的人的呼吸和运动，不需要摄像头，也不需要佩戴设备。

通过 Nest Hub 内置的麦克风，以及环境光和温度传感器，该系统还能检测咳嗽和打鼾等干扰，以及光和温度的变化。随着时间的推移，它还会了解用户的睡眠模式，并给出个性化的建议。

谷歌 Nest 的高级产品经理阿什顿 · 尤德尔（Ashton Udall）表示，在明年之前，“睡眠感知”将免费提供。这意味着，将来可能会对这项服务收费。

Nest 是智能家居技术的先驱，2014 年被谷歌以 32 亿美元收购。自那以后，Nest 在一些新产品的发布上举步维艰，还失去了创始人，并反复遭遇隐私问题。

今日，谷歌谈到了 Nest 新的 “睡眠感知”功能对隐私的影响。该系统依靠一种名为 “Soli”的低能量雷达技术来进行跟踪，可以被禁用。

另外，用户打鼾和咳嗽的音频将在 Nest Hub 设备上处理，而不是发送到谷歌的服务器上。此外，新产品还有一个硬件开关，可以物理禁用麦克风。用户还可以随时查看和删除他们的睡眠数据。谷歌强调，这些信息不会用于个性化广告。

目前，谷歌、亚马逊和苹果等都开发了智能显示屏和智能音箱，以进一步将他们的平台扩展到消费者的家庭和生活中。谷歌还收购了可穿戴设备厂商 Fitbit，并表示，未来将寻求将 Nest 与 Fitbit 的睡眠跟踪功能整合在一起。