苹果：公司打假团队去年从网上清除超 100 万件假冒产品

IT之家 3 月 17 日消息 据彭博社报道，苹果公司一个专门的打假团队在过去一年中清除了网上超过 100 万个仿冒或假冒苹果的产品。

苹果的发言人在给彭博社的一份声明中分享了这一消息，这是一份关注假冒 iPhone 充电器的报告的一部分。该发言人表示，保障消费者的安全是该公司的首要任务，与仿冒配件相关的风险可能 “非常高”。

“我们有一个专门的专家团队，不断与世界各地的执法部门、商家、社交媒体公司和电商网站合作，从市场上清除假冒产品。”该发言人说，“在过去一年里，我们已经寻求从包括 Facebook 和 Instagram 在内的在线市场上清除了超过 100 万件假冒和伪造苹果产品的产品。”

彭博社的文章指出，根据网络安全和社交媒体情报公司 Ghost Data 即将发布的报告，假冒配件业务正在蓬勃发展，并已成为一项数百万美元的业务。

Ghost Data 团队成员 Andrea Stroppa 在 Instagram 上购买的一条不真实的充电线爆炸后，对假冒苹果商品产生了兴趣。

IT之家了解到，苹果过去曾对销售假冒商品的实体采取过行动。早在 2016 年，苹果就对一家名为 Mobile Star 的供应商提起诉讼，指控其在亚马逊和 Groupon 上销售仿冒配件。在那场诉讼中，苹果表示，亚马逊上的 “正品”配件有很大一部分是假货。

当时，亚马逊表示，其对假货实行零容忍政策。Facebook 发言人告诉彭博社，他们也禁止在 Instagram 上买卖仿制品。