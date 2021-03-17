苹果公司举办年度青年环保电影挑战赛，即日起开放投稿

IT之家 3 月 17 日消息 据外媒 Macrumors 报道，苹果与雷德福中心合作，举办第二届年度雷德福中心故事挑战赛。这是一项青年电影制作挑战赛，旨在放大学生和教育工作者在环境正义运动中的声音。

苹果公司环境、政策和社会活动副总裁 Lisa Jackson 表示，2021 年雷德福中心故事挑战赛鼓励大中学生通过电影媒介宣传环境正义主题。利用苹果剪辑应用，学生可以制作微电影，以建立信心和提高讲故事的技能。

Lisa Jackson 称，年轻人正在领导环保运动，我们很高兴能与雷德福中心合作，让年轻人发出自己的声音，并为他们提供创造内容的工具，以激励青年人，并推动环境正义运动，因为没有环境正义就没有正义。

IT之家了解到，学生们的获奖作品将在 2021 年地球日，即 4 月 22 日公布。届时还有超过 1 万美元的奖金提供给学校、教师和学生。学生奖品包括获得与专业电影制作人合作制作短片的机会、由青年导演向学生和教育工作者选定的非营利组织捐款、苹果礼品卡等。

今年雷德福中心故事挑战赛的评委包括 Jackson、Robert Redford、Sibylle Szaggars Redford、Dylan Redford，未来联盟联合创始人 Katie Eder、电影制片人 Faith Briggs、“动物星球”主持人 Coyote Peterson。即日起至 3 月 31 日对学生开放投稿。