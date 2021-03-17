报告：谷歌、苹果下调佣金，损失不及应用商店收入 5%

IT之家 3 月 17 日消息 新的数据显示，苹果和谷歌改变 App Store 和 Google Play 的佣金结构，并没有损失多少收入。

苹果在 2020 年 11 月宣布了一项新的小企业计划，将应用和应用内购的佣金削减到 15%，适用于年收入低于 100 万美元的开发者。周二，谷歌效仿苹果，首次推出了一个类似的计划，抽成费用也有同样的变化。

在 Sensor Tower 的一份新报告中，似乎两家公司都没有因此损失多少钱。

以 App Store 计划为例，如果整个 2020 年都在实施新政策，苹果将减少 5.95 亿美元的收入，这约占其 App Store 217 亿美元佣金收入的 2.7%。谷歌同样会少赚 5.87 亿美元的收入，也就是其在 2020 年收取的 116 亿美元 Google Play 费用的 5% 左右。

根据数据分析公司 AppFigures 的数据，苹果新的小企业计划适用于 App Store 上约 98% 的开发者。

IT之家了解到，两家公司都面临着越来越多的反垄断审查，而美国各州立法机构正在进行一场新的斗争，这可能会从根本上改变应用商店的运营方式。例如，亚利桑那州一项定于本月晚些时候进行投票的法案，可能会阻止苹果和谷歌禁止绕过 App Store 佣金的第三方支付系统。