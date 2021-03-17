苹果 3 月发布会新爆料：不只 iPad Pro 上马 Mini-LED，没有 AirPods 3，AirPods 2 不会停产

IT之家3月17日消息 外媒 9to5 Mac 报道，虽然最近有很多关于新 AirPods 的消息，但实际上它们似乎并没有在短期内迎来更新。一位经过证实的爆料人士证实了郭明錤最近的报道，AirPods 3 计划在今年晚些时候才进入量产。

近期，郭明錤表示，AirPods 3 正在研发中，但供应链在 2021 年第三季度之前都不准备量产，这意味着它们不会在未来几周内推出。

现在，一位有良好记录的爆料人士 @L0vetodream 在 Twitter 上发文，以一贯的神秘方式说了同样的话：大致翻译为 “在我的梦中没有 AirPods”。

在后续的推文中，该爆料人士表示，“AirPods 2 不会死”。这再次印证了郭明錤的说法，他表示不清楚第二代 AirPods 是否会在 AirPods 3 推出时停产，或者苹果是否会继续以更便宜的价格提供第二代 AirPods。

该博主还表示暗示苹果将在 3 月 23 日举行春节新品发布会，其中不只是 iPad 会有 Mini-LED，另外还可能有 AirTags 物品追踪器等。此前还表示推荐 iPad Pro 12.9 英寸。

根据之前的报道，预计 AirPods 3 将与 AirPods Pro 的工业设计基本相同，耳柄更短，但将缺乏主动降噪功能。

IT之家获悉，此前爆料显示，苹果将有一款配备 Mini-LED 显示屏的新 iPad Pro 正在酝酿中，但大多数传闻只提到了 12.9 英寸机型，因此 Mini-LED 或许将是 12.9 英寸机型的专属功能。

此外，新的 12.9 英寸 iPad Pro 预计还将采用速度更快的 A14X 芯片，并在有蜂窝网络连接的机型上支持 5G 网络。这两项功能有可能延伸到新的 11 英寸机型上，但目前还不清楚。