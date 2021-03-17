JingPad A1 Linux 平板电脑发布：支持运行安卓 App，2K+ 显示屏，支持 5G/4G

IT之家3月17日消息 此前，JINGLING 发布了 JingOS 系统，这是全球首个基于 ARM 架构，专为平板打造的 Linux。IT之家获悉，现在其官网显示，已经发布了全球首款消费级 Linux 平板电脑 JingPad A1，支持 2K + 显示屏，支持 5G/4G 网络，支持可拆卸键盘和触控板，配备手写笔，搭载 JingOS。

下面是 JingPad A1 基础配置内容：

11 英寸，4:3，2K+ 屏幕

6G 内存、128G 存储

基于 ARM 的 8 核 CPU 处理器

1600 万像素后置摄像头和 800 万像素前置摄像头

采用优质材料制造

8000mAh 电池

在设计上，JingPad A1 以背部玻璃为例，使用的是康宁大猩猩玻璃，它代表着一种卓越的标准。

JingPad A1 为 Linux 世界带来了第一块 11 英寸 AMOLED 266PPI 屏幕，拥有 2368×1728 的物理像素。大屏拥有近 90% 的超高屏占比。NTSC 109% 广色域和真彩技术让屏幕更加美丽。

4:3 屏幕格式是为了适应某些类型的使用而设计的，例如阅读书籍和杂志、浏览网页和使用生产力应用程序。当你使用生产力应用程序（如文字处理器或演示程序）时，无论你使用哪种方向，4:3 屏幕都会更好。

JingPad A1 搭载了 5G/4G 芯片。一个 5G 终极移动工作站来到 Linux 世界。官方称，并非每个国家和地区都支持 5G/4G。将在 2021 年 6 月之前发布运营商支持报告。

利用 JingPad 键盘搭配完美的触控板，很容易将 JingPad A1 从平板电脑变化成 Linux 笔记本。JingPad 键盘的设计灵感来源于苹果 iPad Magic Keyboard。它是一个全尺寸的 6 行键盘，只为生产力而生。

JingPad 还为 Linux 世界制作了第一支 4096 级压力手写笔，称之为 JingPad Pencil。有了 JingPad Pencil，你可以随时随地画出你的想法，签署你的文件。

在 JingOS 的支持下，你可以在 JingPad 上运行 Android 应用程序。你可以使用 Netflix、Disney+、YouTube 看电影，玩 PUBG 等游戏。在 Spotify 或 YouTube 音乐上听你喜欢的音乐。

在 JingOS 的支持下，你可以在 JingPad 上运行 Linux 应用。当键盘插入时，你可以有最好的体验来运行 Linux 桌面应用程序，如 WPS Office、Terminal、VS Code、Telegram 等。

有了 JingPad，开发者现在可以随时随地进行编码了。

* 由于 JingPad 是基于 ARM 的设备，所以并不是所有的开发工具都能完美支持。

JingPad 拥有 6.7mm 的厚度，不到 500g 的重量。配有 8000mAh 的大电池，续航时间长达 10 小时，可以让你一整天都能使用。