中国移动新型空调末端系统集采：华为、烽火等多厂商中标

中国移动昨日发布 2021 年至 2023 年新型空调末端系统集中采购中标候选人公示，华为、烽火等多厂商中标。
中标候选人的投标报价及中标情况如下：
标包一：冷冻水型列间空调
第一中标候选人：维谛技术有限公司，未含税总价：1043969318.72 元，税率：13%，含税总价：1179685330.15 元，中标份额 21.05%；
第二中标候选人：华为技术有限公司，未含税总价：1135061324.76 元，税率：13%，含税总价：1282619296.98 元，中标份额 17.54%；
第三中标候选人：烽火通信科技股份有限公司，未含税总价：1121123928.40 元，税率：13%，含税总价：1266870039.09 元，中标份额 15.79%；
第四中标候选人：海信（山东）空调有限公司，未含税总价：1075095642.56 元，税率：13%，含税总价：1214858076.09 元，中标份额 14.04%；
第五中标候选人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司，未含税总价：1181908004.66 元，税率：13%，含税总价：1335556045.26 元，中标份额 12.28%；
第六中标候选人：深圳市艾特网能技术有限公司，未含税总价：1066326059.37 元，税率：13%，含税总价：1204948447.09 元，中标份额 10.53%；
第七中标候选人：广东海悟科技有限公司，未含税总价：1215495708.76 元，税率：13%，含税总价：1373510150.90 元，中标份额 8.77%。
标包二：冷冻水型背板空调
第一中标候选人：烽火通信科技股份有限公司，未含税总价：42596853.83 元，税率：13%，含税总价：48134444.83 元，中标份额 50.00%；
第二中标候选人：海信（山东）空调有限公司，未含税总价：44312930.44 元，税率：13%，含税总价：50073611.39 元，中标份额 30.00%；
第三中标候选人：广东海悟科技有限公司，未含税总价：45779200.69 元，税率：13%，含税总价：51730496.78 元，中标份额 20.00%。
标包三：重力热管型背板空调
第一中标候选人：烽火通信科技股份有限公司，未含税总价：506015870.67 元，税率：13%，含税总价：571797933.85 元，中标份额 23.91%；
第二中标候选人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司，未含税总价：502362255.22 元，税率：13%，含税总价：567669348.39 元，中标份额 19.57%；
第三中标候选人：北京纳源丰科技发展有限公司，未含税总价：490376278.73 元，税率：13%，含税总价：554125194.96 元，中标份额 17.39%；
第四中标候选人：浙江盾安人工环境股份有限公司，未含税总价：472250476.70 元，税率：13%，含税总价：533643038.67 元，中标份额 15.22%；
第五中标候选人：维谛技术有限公司，未含税总价：450748466.33 元，税率：13%，含税总价：509345766.96 元，中标份额 13.04%；
第六中标候选人：北京市电信工程局有限公司，未含税总价：486537328.33 元，税率：13%，含税总价：549787181.01 元，中标份额 10.87%。
标包四：重力热管型列间空调
第一中标候选人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司，未含税总价：198155003.16 元，税率：13%，含税总价：223915153.57 元，中标份额 40.00%；
第二中标候选人：北京纳源丰科技发展有限公司，未含税总价：191090792.13 元，税率：13%，含税总价：215932595.11 元，中标份额 30.00%；
第三中标候选人：广东海悟科技有限公司，未含税总价：211162465.90 元，税率：13%，含税总价：238613586.47 元，中标份额 20.00%；
第四中标候选人：润建股份有限公司，未含税总价：179142489.47 元，税率：13%，含税总价：202431013.10 元，中标份额 10.00%。
标包五：动力热管型列间空调
第一中标候选人：北京纳源丰科技发展有限公司，未含税总价：35245550.03 元，税率：13%，含税总价：39827471.53 元，中标份额 50.00%；
第二中标候选人：广东海悟科技有限公司，未含税总价：32930407.00 元，税率：13%，含税总价：37211359.91 元，中标份额 30.00%；
第三中标候选人：北京中普瑞讯信息技术有限公司，未含税总价：29846407.58 元，税率：13%，含税总价：33726440.57 元，中标份额 20.00%。
标包六：动力热管型背板空调
第一中标候选人：北京纳源丰科技发展有限公司，未含税总价：35440063.01 元，税率：13%，含税总价：40047271.21 元，中标份额 50.00%；
第二中标候选人：北京中普瑞讯信息技术有限公司，未含税总价：26634491.69 元，税率：13%，含税总价：30096975.61 元，中标份额 30.00%；
第三中标候选人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司，未含税总价：34667347.52 元，税率：13%，含税总价：39174102.70 元，中标份额 20.00%。