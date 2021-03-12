中国移动：已建成了全球最大 5G 网络，国内 31 省、337 城已开通 SA 网络

3 月 10 日，“中国移动 2021 年终端产品策略发布”暨 “中国广电 - 中国移动共建 700MHz 终端生态启动仪式”于线上召开。在本次发布会上，中国移动发布了 2021 年终端产品策略，并与中国广电等合作伙伴共同启动了 700MHz 终端生态共建计划。

5G 终端销量破 2 亿

中国移动副总经理简勤在发布会上表示，中国移动已经建成了全球最大的 5G 网络，5G 商用终端增至 200 款，5G 手机总销量突破了 2 亿。

另据中国移动终端公司董事长薄今纲介绍，2020 年中国移动网内 5G 手机总销量突破 1 亿，率先实现了 SA 终端商用，有 400 个 5G 行业项目落地。



中国移动终端公司技术部副总经理崔芳表示，2020 年中国移动的 5G 网络已经覆盖到地级市以及重点县城，开通超过 39 万个 5G 基站。



随着网络部署到位，手机市场也迅速切换到位，5G 手机成为了市场上的主流，SA 终端也实现了真正意义上的商用。截至 2021 年 2 月初，国内 31 个省市、337 个城市开通了 SA 网络，SA 终端的品类也增至 48 款，入网总量超过 4000 万部。

从价格上看，5G 手机已经从去年初的 5000 元价位下降到现在的千元档位。

从手机产业的情况来看，受疫情和国际形势的影响，2020 年手机产业链遭遇了持续冲击，用户在更换新机方面更加谨慎，平均换机周期延长到 27 个月。

在供给侧，上游芯片、内存、电容电阻等器件供应紧张，导致手机市场缺货、涨价的消息不绝于耳。

崔芳表示，疫情后手机市场正在逐渐恢复，2020 年 8 月的情况已经与 2019 年同期持平，当月 5G 手机销量超过了 4G，切换速度基本符合年初预定的目标。

三大举措支持产业合作

在此次发布会上，中国移动预计随着疫情好转，手机市场的情况也会快速恢复疫情前水平。

薄今纲表示，目前市场上高中低价位的 5G 芯片解决方案比较完备，但供货能力存在较大缺口，5G 手机成本可能很难下探至千元水平。

中国移动据此预测，2021 年国内手机总销量将达 3.5 亿部，其中 5G 手机总销量占比达 80%，即 2.8 亿部，而中国移动网内 5G 手机总销量将超过 2 亿部。

薄今纲表示，中国移动将推动 SA 终端全面普及，网络切片试商用，端网协同发挥 SA 性能优势，推进 700MHz VoNR 终端商用，确保共建共享落地。

与此同时，中国移动将面向个人、家庭、行业推出品类更多、成本更优的 5G 终端，争取实现网内新增 5G 手机 2 亿部，合作行业终端超 700 款。

中国移动计划通过联合品牌、深度定制等，与行业伙伴开展产品合作。



与此同时，中国移动还将联合推进 5G 消息、视频彩铃、云终端、XR 等新业务的发展。薄今纲表示，产业伙伴可以利用中国移动的 5G 终端基础业务和通信能力套件来开发新产品，加快 5G 终端的发展。

最后，中国移动将推动渠道升级，做强泛终端全渠道销售联盟。

2021 年中国移动将深化渠道转型，搭建全产品融合、全触点融通、全平台融智的新型营销服务体系，全力建设泛全联盟体，打造终端上市的高速通道，为合作伙伴产品提供线下线上优势资源相结合的渠道平台。

推进 SA 及 700MHz 终端全面普及

崔芳表示，SA 终端将在 2021 年实现全面普及。

目前中国移动已建成全球最大 5G SA 商用网络，覆盖了 31 个省市、337 个城市。不过在网的 5G 终端中，支持 SA 网络的仅占 12%，因此 SA 终端的增长潜力巨大。

2021 年中国移动的一个重要任务就是促进 5G 端网匹配，将 5G 用户向 5G SA 网络牵引，2021 年的总目标是实现在网 SA 终端超 2 亿。

为此中国移动计划一方面升存量，通过向终端推送升级，使得现有的 9000 万 5G 终端在 3 月份完成向 SA 的转换；二是扩新增，从 2021 年 3 月 1 日起新入网终端要求默认打开 SA 功能，而且不允许设置 SA 开关。

在 2021 年，中国移动还将大力推进 700MHz 5G 网络共建共享工作。

2021 年 1 月 26 日，中国广电与中国移动签署了 700MHz 5G 网络共建共享协议。

按照计划，双方在 2021 年底前将部署 40 万个 700MHz 基站，实现全国城市、县城、重点乡镇的全面覆盖。通过 700MHz、2.6GHz、4.9GHz 多频协同，最终用户将获得高质量的 5G 网络体验。

在本次发布会上，中国广电与中国移动联合启动了 “700MHz 终端生态共建计划”，号召终端产业链升级频段能力，加速支持双方共建共享的 2×30MHz 大频宽 700MHz 频段。

同时，双方还合作发布了《5G 手机产品白皮书》、《泛终端产品白皮书》和《行业终端产品白皮书》，白皮书中明确了各品类 5G 终端对于 700MHz 频段的支持和技术要求，为产业共建 700MHz 终端生态提供了坚实基础。

中国移动明确表示，2021 年 3 月 1 日起，4000 元及以上终端必须支持 700MHz 频段，2021 年 10 月 1 日起新增终端必须全部支持 700MHz 频段和 VoNR，而且不允许在用户界面设置 VoNR 开关。

崔芳表示，建议产业链伙伴采用中国移动智能终端能力配置技术，以此加快 5G 终端的开发和上市速度。