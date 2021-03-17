三星预计今年芯片需求大涨，将继续推出 “差异化”旗舰智能手机

3 月 17 日消息，作为世界上最大的存储芯片制造商，三星电子周三表示，尽管人们仍对新冠肺炎疫情感到担忧，但随着经济复苏，预计各种芯片产品的需求将会增长。三星设备解决方案 (DS)部门负责人金基南表示，今年的 “不确定性”将持续，但全球芯片需求将会增加。

金基南在年度股东大会上表示：“我们预计今年的经济增长会有所改善，尽管仍存在许多不确定性因素。在这样的背景下，5G、人工智能 (AI)和物联网 (IoT)正在整个行业扩散，这将促使作为数字技术基础的各种半导体需求激增。”

金基南称，三星今年将专注于加强其在芯片业务方面的技术领先地位。在存储器业务方面，他称三星将专注于开发第四代 10 纳米级 DRAM 和第七代 V-NAND。

在代工领域，三星正试图赶上行业领军企业台积电。金基南说，三星计划批量生产第三代 5 纳米产品，并进一步推进其 3 纳米节点工艺技术。

他说：“我们将扩大产能，最大限度地提高生产效率，以便及时供应产品。在逻辑芯片领域，我们将为成为图像传感器市场的龙头做好准备，并加强我们在 AI 和 5G 领域的研发活动。”

对于移动业务，三星表示，全球智能手机市场也将从新冠肺炎疫情中恢复增长，5G 需求将会增加。

不过，三星电子联席首席执行官兼移动通信业务总裁高东进表示，目前其IT部门芯片及相关零部件的供需失衡状况 “非常严重”，可能在第二季度 “引发问题”，但该公司正在继续努力解决供应问题。

高东进称，该公司将继续推出 “差异化”旗舰智能手机，以扩大销量。他说：“我们将把我们的 5G 产品组合扩展到中低端领域，并推出符合每个地区顾客兴趣的产品。我们的目标还包括普及可折叠智能手机类别。”

图：三星电子联席首席执行官兼移动通信业务总裁高东进

高东进说，三星将通过利用与全球合作伙伴的合作，扩大涵盖其智能手机和可穿戴设备产品的 Galaxy 生态系统。在网络设备业务方面，高东进预计电信服务生产商将因数据流量增加而扩大投资。

作为世界上最大的电视和冰箱供应商，对于其家电业务，三星将专注于提供产品，并通过定制解决方案 (如定制品牌家电)增强用户体验。

三星消费电子业务主管金玄石表示，该公司还将发布更多 B2B 产品，比如视频会议显示器，以开拓新市场。他补充说，三星将继续扩大其物联网平台 SmartThings，与建筑商合作，以满足智能家居的需求。

三星表示，近 900 人参加了其第 52 届年度股东大会，大会也首次在网上直播。大会批准重新任命该公司的三位首席执行官为董事会成员，并通过了三星在 1 月份宣布的新的股东回报计划。

三星电子存储芯片部门主管全永铉证实，该公司正在开发更大尺寸的 4680 圆柱形电池组，并称电池安全和及时扩张是巩固三星在全球电动汽车电池市场地位的关键。

4680 电池的关键潜在客户是特斯拉，该公司在去年 9 月份首次公布了这种电池的设计。特斯拉目前正在与松下共同开发更大尺寸的电池，LG 能源解决方案公司也处于 4680 电池的早期开发阶段。新电池可以将电动汽车的续航里程增加 16%。