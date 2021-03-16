被央视 315 点名，智联招聘、前程无忧、猎聘等已被华为 / 小米 / OPPO/vivo 等应用商店下架

IT之家3月16日消息 据央视财经报道，昨晚 315 晚会上点名曝光，智联招聘猎聘平台大量简历流向黑市，知名招聘平台简历给钱随意下载，有人硬盘里存 700 万条。IT之家获悉，目前，华为、小米、OPPO、vivo 等应用商店已经下架了智联招聘、前程无忧、猎聘 App，搜索相关应用时不再显示或者提示已无法下载。

央视财经报道，智联招聘声称拥有 1.8 亿用户，视用户信息安全与隐私保护为自己 “生命线”。然而在一个名叫 “58 智联粉”的 QQ 群里，记者向一位卖家支付 7 元，便买到了一份智联招聘上求职者简历。简历上求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息一应俱全。

这些个人简历是如何被泄露并在 QQ 群里被贩卖的呢？记者发现，在智联招聘上，企业账户只要交钱办理会员，就可以不受数量限制下载包含姓名、电话及邮箱地址等关键信息的完整简历。记者还发现，还有人在兜售智联招聘的企业账户。企业账户的注册，伪造的资质申请也可以通过。类似的问题不仅仅发生在智联招聘。记者发现，前程无忧和猎聘网上，企业账户只需支付费用，便可以下载到求职者的完整简历，对企业账户同样存在管理漏洞。

警方调查发现，犯罪分子一方面通过企业账户获取简历；另一方面通过 QQ 群，批量购买简历。通过这样的途径，大量的个人简历信息，源源不断地流入了不法分子的黑手。近年来，各地警方破获多起类似案件，在其中一个嫌疑人的一块硬盘当中，存储的这种公民简历数量就有 700 多万条。