龙芯平板电脑来了：基于 2K1000 处理器研发设计，主要元器件内循环供应率高

IT之家 3 月 17 日消息 龙芯中科官方今天宣布，基于行业客户需求，龙芯中科推出了工业级自主平板加固电脑，集自主性、安全性，便携性、多功能于一身。

IT之家获悉，官方介绍，龙芯加固平板电脑基于龙芯 2K1000 处理器研发设计，支持 LoongOS、Loongnix、Debian、麒麟、UOS 和新支点等多种操作系统平台。该终端方案主要元器件内循环供应率高，包含 CPU、内存、NAND FLASH 等，并提供丰富的扩展接口。

该解决方案在设计中，充分融入了户外环境使用需求，具有防摔、防尘、防水三防功能。根据安全性用途，在板卡内部还可增加加解密安全模块。因此，该方案不仅可用于工业巡检、户外勘探、出警办公等移动工作场景，还可服务政府部门安全会议等场景。

以日常工业巡检场景为例，巡检人员不仅需要根据设备的位置来回移动，还需要电脑连接各种检测传感器。此时，可手持的龙芯加固平板电脑利用自身丰富的接口可辅助巡检人员便捷地完成工作。而在汽油勘探、地质研究等工作场景中，勘探人员需经常置身于荒漠、高山地等多种环境中采集数据，同时还要抵御风沙、雨水、极高 / 低温的侵扰。这个时候，信息化设备的可携带性，在极端条件下的三防以及耐高低温等性，决定着采集工作的完成质量。龙芯加固平板电脑采用严苛的工业级标准打造，可为工作人员的户外工作保驾护航。

作为一款定位于工业级的产品，该平板电脑最大的不同之处，就在于其内部的主控芯片 -- 龙芯 2K1000。

作为一款完全自主设计并打造的芯片，龙芯 2K1000 一如其他龙芯芯片一样，强调自主创新。概括来说，它有 “三个完全自主”，即芯片中所有的功能模块均完全自主设计，所有电路设计源代码均为龙芯团队从零开始完全自主编写，整个芯片的电路版图均为龙芯团队完全自主设计。凭借着过硬的自主性以及可控性，自问世以来它被选为网络安全领域的双核处理器芯片，捍卫着网络数据传输的安全。

同时，龙芯 2K1000 处理器在设计之初，便采用了可扩展，多功能的策略，片内集成了 GPU、显示控制器（支持双路 DVO 显示）、音频 HDA/I2S 接口、2 个 RGMII 千兆网接口、2 个局域网 CAN 控制器、 VPU 解码器、 CAMERA 接口控制器、温度传感器 (仅工业级产品)、动态功耗控制模块、PCIE 2.0 接口等。作为移动智能终端芯片，面对复杂多变的应用需求，其当仁不让。因此，龙芯 2K1000 还可被应用于电力、轨交、车载、工控等领域，助力我国 “新基建”的发展。

▲龙芯 2K1000 结构图