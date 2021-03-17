索尼 OLED 电视 A90J 开启预售：15999/22999 元

IT之家 3 月 17 日消息 索尼今年 1 月在 CES 上向大家展示了最新的 4K OLED 旗舰 XR A90J ，拥有高端电视的所有标准功能：4K、超高亮度、杜比视界 HDR、智能电视软件套件和 HDMI 2.1 等。现在索尼 A90J 两个型号正式开启预售，将于 3 月 31 日付尾款并交付。

83 英寸型号尚未发售，目前仅公布了画谛系列 OLED 电视 A90J 的 55 英寸和 65 英寸版本，售价分别为 15999 元和 22999 元。

索尼表示，BRAVIA XR 电视通过独创的 Cognitive XR 处理器，可以模仿人类视觉和听觉的认知方式来处理优化电视内容。

XR 认知芯片通过 XR 音效技术，赋予电视更优质的声音优化能力与音场强化能力，可通过分析信号源中的声音方位，将画面与声音发出的位置进行匹配，打造更具沉浸感的影音感受。

IT之家了解到，A90J 采用银幕声场旗舰版（升级版）, 拥有先进的屏幕扬声器技术，支持 3D 环绕声场转换技术，可将音源提升至 5.1.2 声道输出，配合 OLED 面板和 XR OLED Contrast Pro 技术，根据人类视觉中的真实色彩和深度，以提高影像质素。

索尼还表示这款电视可通过 XR 4K 升频到 4K 画质，支持 4K 120fps（HDMI 输），支持通过 XR Motion Clarity 能交叉分析数据并实现智能动态处理。

其他方面，该电视还拥有 Al 智能远场语音功能，无需使用遥控器即可召唤 “小微小微”实现电视搜索、天气查询、闹钟设置等操作。

此外，这款电视还支持第三方视频 APP 投屏以及智能家居互联

值得一提的是，这款电视秉持环保理念，大屏型号的背盖采用 40% 的可再生材质制成，具体规格暂未透露更多。